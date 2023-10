Kako se bo spremenila cena bencina in dizla?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pri časniku Finance spomnijo, da od lanske jeseni nemalokrat spremljamo, kako cena bencina na mediteranskih trgih ubere drugačno pot kot dizelsko gorivo. "Tokrat spremljamo dokaj usklajen dvig, ki je podoben konkretnim premikom, ki smo jim priča na naftnem trgu. Sod črnega zlata je konec septembra na trgih ubral drugačno pot, kot smo ji bili priča v mesecih dotlej, ki so jih zaznamovale novice o zniževanju proizvodnje v Savdski Arabiji ter pognalo ceno soda skoraj do 98 dolarjev, kar je spodbudilo pričakovanja o vzponu prek 100 dolarjev," so zapisali. A bolj kot preboj čez psihološko raven, je sledil 14-odstotni padec na petkovih 84,5 dolarja za sod.

Če je gibanje nafte v zadnjem 14-dnevnem obdobju bilo denarnici posameznika prijazno, pa tega na Financah ne morejo trditi za evro. Ta še naprej izgublja in je s torkovo vrednostjo 1,045 dolarja padel najnižje letos. Takšen premik bo preprečeval višjo pocenitev goriv od pričakovane.

Na Financah tako pričakujejo, da bo v torek cena litra bencina znašala okoli 1,525 evra, kar je okoli šest centov manj kot doslej (zdaj 1,588 evra).

Cena dizla na mediteranskih trgih je sledila padcem cene nafte, a je pocenitev blažje kot pri bencinu. Z upoštevanjem padca evra na Financah pričakujejo, da bo cena litra dizla znašala 1,635 evra, kar je okoli tri cente manj kot sedaj (zdaj 1,664 evra).

Izračun je narejen ob predpostavki, da vlada ne poseže v trošarine oziroma druge dajatve.