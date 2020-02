Kako navdušiti Jennifer Lopez

3. aprila 2020 bo v Hotelu Lev potekala že 6. NetPRO konferenca, največja poslovna in networking konferenca v Sloveniji, namenjena malim in srednje velikim podjetjem, ki jo organizirata TSmedia in Business Intelligence Center. Kot pravijo organizatorji, bodo s predavatelji na letošnji konferenci iskali odgovore na vprašanje, kako se najbolj učinkovito odzvati na poslovne izzive. "Razkrivali bomo poslovne trende, poiskali skrivnosti povezovanja med podjetij in podjetniki ter preverili, kako priti do novih poslovnih priložnosti," so zapisali.

Nastopili bodo številni priznani strokovnjaki. Poleg Iztoka Vodičarja, solastnika Lupit Pole, bo v programu nastopil še Domen Rozman, idejni vodja skupine Dunking Devils, ki svetovno odmevne uspehe že deset let dosega načrtno, strateško in – kar je najpomembnejše – ponovljivo. V predavanju z naslovom Obstaja ena prava smer. Navzgor! bo slušatelje popeljal v svet norih idej in z vami delil zgodbo njihovega uspeha.

Z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani bo sodelovala redna profesorica prof. dr. Sandra Penger, ki bo govorila o avtentičnem vodenju – zlatem standardu vodenja v svetu v dobi inovativnosti. Poznate skrivnosti uspešnih timov? Tičijo v odnosu vodij. Tisti vodje, ki jih sledilci oziroma v poslovnem okolju zaposleni zaznavajo kot avtentične, bodo uspešnejši. To pa se odraža tudi na rezultatih posameznikov, timov in organizacij.

Foto: NetPRO

Z gosti se bo na okrogli mizi o vplivih komunikacije na LinkedInu, ki predstavlja priložnosti in izzive za podjetje, pogovarjala Manca Korelc. O priložnostih in koristih ter tudi nevarnostih, ki jih prinaša aktivna komunikacija na LinkedInu za direktorje podjetij, zaposlene in tudi samostojne podjetnike, se bodo pogovarjali Laura Smrekar iz Competa, partnerica in direktorica komuniciranja, strokovnjakinja za HR in ambasadorka eCoaching platforme Potendo, Simon Šketa iz Telekoma Slovenije, strokovnjak in predavatelj za odnose z javnostmi, digitalno in vplivnostno trženje, ter Franci Pliberšek, lastnik in generalni direktor podjetja MIK Celje.

Kljub vse bolj priljubljenim in uveljavljenim digitalnim platformam je v poslovnem svetu še vedno najbolj pomemben osebni stik. Najpristnejši poslovni odnosi in dolgoročni posli se sklepajo v živo. Mreženjski dogodki so kot nalašč za navezovanje stikov in iskanje novih poslovnih partnerjev. Prav temu pa je poleg izobraževalnega dela programa namenjena NetPRO konferenca, so še zapisali organizatorji.

Prijave za udeležbo na 6. NetPRO konferenci, ki bo 3. aprila 2020 v Hotelu Lev v Ljubljani, se zbirajo na njihovi spletni strani.