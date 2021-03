Kako minister Jernej Vrtovec stiska Stojana Petriča #video

Po neuradnih informacijah hoče družba 2TDK na željo ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca omejiti možnosti dodajanja aneksov pri gradnji drugega tira in najvišjo ceno, ki jo je država pripravljena plačati za projekt, znižati za 69 milijonov evrov. V grobem ravno za toliko, kot je Kolektorjeva ponudba nižja od najvišje dovoljene cene. Nov načrt mora sicer potrditi še vlada, ki naj bi to storila že ta četrtek, s tem pa bo Kolektor prisiljen gradbena dela dejansko izvesti za dogovorjeno ceno, se pravi ceno, ki jo je kot edini ponudnik tudi sam določil.

Na političnem parketu in v javnosti močno odmeva izbira gradbinca za največji infrastrukturni projekt v državi. Državna družba 2TDK je izgradnjo železniške proge Divača–Koper skoraj v celoti zaupala Kolektorju Stojana Petriča.

Da največji gradbeni projekt v državi pritegne zgolj eno samo podjetje, je močno nenavadno tudi za izkrivljeno zgodovino slovenskega gradbeništva. "Niti v časih, ko je Ivan Zidar obvladoval slovenski gradbeni in cestni lobi, se ni zgodilo, da bi se na 10- ali pa 100-milijonski razpis javil samo en ponudnik," je trenutno dogajanje v sobotnem intervjuju na Planet TV komentiral premier Janez Janša.

Kolektor Stojana Petriča je bil edini ponudnik na zadnjem 230,7 milijona evrov težkem razpisu. Brez konkurence ga je tako osvojil kljub temu, da je ponudil zgolj 2,6 odstotka oziroma šest milijonov evrov nižjo ceno od najvišje dovoljene. A prvi mož naročnika Pavle Hevka v tem ne vidi težav: "Težko komentiram, saj je to zadeva ponudnikov. Lahko pa rečem, da sem presenečen."

Janša: Naredili bomo vse, da aneksov pač ne bo

Kolektor je namreč osvojil tudi prejšnji razpis. Za 472 milijonov evrov vredno gradnjo železnice med Divačo in Črnim Kalom je oddal ponudbo v višini 403,6 milijona evrov. Skupaj torej Petričev Kolektor ponuja, da bo gradbena dela, ocenjena na 700 milijonov evrov, izvedel za 630 milijonov oziroma za 70 milijonov evrov ceneje. Ob tem Hevka pravi: "Takšna razlika samo pomeni, da konkurenca deluje in da se usposobljeni izvajalci niso dogovarjali. Če bi se dogovarjali, bi bilo mogoče 500 tisoč evrov pod našo vrednostjo in takrat bi me skrbelo, v tem primeru pa me absolutno ne skrbi."

Za razliko od Hevke pa je to marsikoga zaskrbelo, saj je tudi Kolektor – kakor gradbeni baroni pred njim – dogovorjene cene navajen višati z aneksi. "Cene, ki so jih ponudili, so nizke in očitno se računa na aneks, na postopek, ki je bil že včasih utečen in kjer smo potem dobili zelo preplačane objekte, vključno z nekaterimi odseki slovenskih avtocest in tunelov. Tukaj pa moram reči, da bo tako vlada kot tudi skupščina tega podjetja naredila vse, da teh aneksov pač ne bo," je jasen Janša.

Bo vlada preprečila, da bi Kolektor postal novi SCT?

Kolektorju so neuradno že onemogočili, da bi ceno višal zaradi nepredvidenih kraških pojavov na trasi. Te je namreč moral že všteti v ponujeno ceno. Infrastrukturni minister Jernej Vrtovec pa naj bi tako rekoč prepovedal podpisovanje aneksov, še posebej tretjega v zvezi z dostopnimi cestami, pri katerem so Kolektorjev trimilijonski zahtevek v štirih mesecih neuradno znižali na dober milijon.

Hevka zgornjim omejitvam ne deluje ravno naklonjen, saj pravi, da je aneks za dostopne ceste potreben predvsem zaradi geologije in možnosti hitenja pri projektiranju.

A kljub temu naj bi šel 2TDK neuradno na željo ministra Vrtovca še korak dlje pri omejevanju možnosti dodajanja aneksov in celoten investicijski načrt, torej najvišjo ceno, ki jo je država pripravljena plačati za gradnjo drugega tira, znižal za 69 milijonov evrov, v grobem ravno za toliko, kot je Kolektorjeva ponudba nižja od najvišje dovoljene cene.

Nov načrt mora sicer potrditi še vlada, ki naj bi to storila že ta četrtek, s tem pa bo Kolektor prisiljen gradbena dela dejansko izvesti za dogovorjeno ceno, ki jo je kot edini ponudnik tudi sam določil.