Kako do zasluženega napredovanja in višje plače?

Ste tudi vi med tistimi posamezniki, ki ste na delovnem mestu vse prepogosto spregledani, tudi ko je čas za napredovanja in dvig plače? Naučite se spretnega komuniciranja in si zagotovite kar vam pripada. Na tej poti vam lahko pomaga coaching, ki je prav zato ena od najhitreje rastočih panog na svetu, takoj za informacijsko-komunikacijskimi tehnologijami.

Coaching za vsa področja v življenju

Uspešni podjetniki imajo coacha, uspešni športniki imajo coacha, uspešni predavatelji imajo coacha, uspešni vodje imajo coacha … skratka – kjerkoli boste našli nekoga, ki je uspešen, stoji za njim coach, četudi se skriva pod nekoliko drugačnim nazivom.

Mimogrede: Ko tukaj in v nadaljevanju govorimo o coachu, športniku, prodajalcu, partnerju, staršu, govorniku, vodji, uporabljamo izraze v moški slovnični obliki kot nevtralne tako za moške kot za ženske.

kaj je coaching in kdo je coach,

kakšna je razlika med coachem, mentorjem, svetovalcem in terapevtom,

kakšne priložnosti vam odpira coaching,

kako lahko s coachingom naredite preboj v svojem osebnem in/ali poslovnem življenju,

katera so dobra vprašanja, ki vodijo k rezultatom, in katera so slaba vprašanja, ki vas omejujejo ali celo zavirajo uspeh,

kakšno je vaše temeljno vprašanje in zakaj je tako zelo pomembno,

in še veliko, veliko več …

Kaj torej počne coach?

Coach s postavljanjem dobrih vprašanj pomaga posameznikom in skupinam, da lažje, hitreje uresničijo svoje cilje.

Dobra vprašanja so ključ do vašega uspeha na kateremkoli področju življenja. Dobra vprašanja vodijo v dobre odgovore, slaba vprašanja vodijo v slabe odgovore. Peter Drucker je nekoč dejal, da največje napake niso posledica slabih odgovorov, temveč je zelo nevarno postavljati napačna vprašanja.

Področje št. 1: Dober prodajalec je dober coach.

Veliko prodajalcev ne razume, da se odgovor za prodajo skriva v kupcu in v razumevanju, kakšen problem sploh ima kupec in kako mu ponujeni produkt oziroma storitev lahko pomaga rešiti ta problem. Prodajalci, ki ne uporabljajo znanj coachinga, prehitro in napačno zaključijo prodajo. Prehitri zaključki ali zaključki prodaje z nepopolno sliko ubijejo prodajo in uničijo odnos. Glavna lastnost uspešnih prodajalcev je, da obvladajo proces coachinga in imajo radi prodajo.

Področje št. 2: Dober partner je dober coach.

Ko se moški in ženska spoznata in stopita v partnerski odnos, se navadno zgodi kemija, privlačnost. Ljudje pred vstopom v partnerski odnos običajno ne naredijo analize vrednot, prepričanj, da bi našli ujemanje. Ravno nasprotno. Danes poznamo pare, kjer sta mož in žena kot dan in noč, povsem različna. Včasih bolj različna ne bi mogla biti. Znanja coachinga lahko zmanjšajo te razlike, povečajo razumevanje in strast v odnosu, vendar pozor: Tudi z vsemi znanji coachinga ne boste nikoli 100 % razumeli partnerja, pomagala pa vam bodo, da boste znali sprejeti različnost.

Področje št. 3: Dober starš je dober coach.

Če imate otroke, še posebej najstnike, vam bodo znanja coachinga pomagala, da boste v tem zanimivem obdobju življenja lažje shajali z njimi. Otroka boste velikokrat lahko z vprašanji pripeljali do tega, da bo vašo idejo sprejel za svojo. In ne pozabite, dragi starši, da bo tudi obdobje najstništva nekoč minilo. Do takrat vam bodo znanja coachinga in coaching vprašanja lahko glavno orodje za preživetje.

Področje št. 4: Dober govornik je dober coach.

Če morate kdaj nastopati v javnosti, če morate kdaj predavati, učiti druge, boste z uporabo prvin coachinga naredili predavanje, komunikacijo bistveno bolj interaktivno. Danes učim coache, kako lahko z uporabo petih ključnih vprašanj izvedejo celodnevno delavnico znotraj podjetja. Dober komunikator, dober predavatelj vedno uporablja tehnike coachinga, da se poveže s publiko, da izboljša prvine svojega nastopa in lažje doseže cilj predavanja.

Področje št. 5: Dober vodja je dober coach.

Najboljši vodje so tisti, ki poleg mentoriranja, poleg prenosa znanj postavljajo dobra vprašanja, namesto da ves čas delijo le nasvete in odgovore. Avtoritativni in centralizirani način vodenja je že zdavnaj mimo. Ko pride sodelavec k vam v pisarno in vas vpraša: »Kaj naredimo?« mora biti vaše prvo vprašanje: »Kaj bi vi storili?« S tem ko boste kot vodje postali coachi, boste v svojo okolico privlačili uspešnejše sodelavce in tudi razvijali samostojne in samoiniciativne člane svoje uspešne ekipe.

Področje št. 6: Dober učitelj je dober coach.

Včasih je veljalo, da učitelji v šoli povedo snov, učenci pa se morajo to naučiti. Danes vemo, da je proces učenja veliko več kot to. Če delate na področju vzgoje in izobraževanja, vam bodo znanja coachinga omogočila bistveno boljše učne rezultate pri vaših učencih.

Področje št. 7: Dober trener je dober coach.

Tim Gallway, ki velja za enega od očetov coachinga, je že v 70-ih letih ugotovil, da lahko trener s postavljanjem pravih vprašanj igralcem pomaga doseči izjemne rezultate. Prav zaradi tega ni naključje, da so se naših delavnic udeležili mnogi uspešni športniki in trenerji, kot so Sara Isakovič, Dejan Zavec, Ante Šimundža, Matjaž Kek, Urša Kragelj in drugi. Za vse, ki ste športniki in trenerji športnikov, od najmlajših vse do vrhunskih, je coaching nepogrešljiva veščina.

Kako lahko tudi vi postanete coachi? Katera so dobra, katera slaba coaching vprašanja? Kdaj uporabiti coaching, kdaj je bolje, da ste mentorji? Kdaj uporabiti in kdaj ne uporabiti vprašanja »zakaj«?

Potek brezplačne delavnice: dan št. 1/4 – Priložnost coachinga, mentoriranja, svetovanja

Na prvi brezplačni delavnici boste izvedeli, kakšne priložnosti danes prinaša coaching, kaj je sploh razlika med coachingom, mentoriranjem, svetovanjem, terapijo itd. Spoznali boste, kaj so prednosti coachinga in katera vprašanja so dobra, katera slaba ter katerega vprašanja ne smete postavljati, če želite doseči spremembo v sogovorniku ali v sebi.

Dan št. 2/4 – Struktura coaching srečanja

Na drugi brezplačni delavnici boste spoznali, kakšno preobrazbo boste dosegli pri sebi in drugih s pomočjo coachinga. Izvedeli boste, kako se pripraviti na coaching srečanje, kakšni so konkretni koraki, ki jih je potrebno izvesti, da s pomočjo coaching orodij in znanj pomagate sogovorniku, kako meriti uspešnost coachinga in doseganja želenih rezultatov.

Dan št. 3/4 – Izbira coaching niše in praktična uporaba coachinga v vsakdanjem življenju

Na tretji brezplačni delavnici boste spoznali, kaj pomeni postati coach, kako bi se počutili, če bi bili del ene najhitreje rastočih industrij na svetu, kakšne niše so na voljo in kako se lahko kot coachi pozicionirate pri svojemu delu, kako lahko v določenih situacijah uporabite coaching in kakšna je lahko posledica novega načina komunikacije, ko uporabite coaching v svojem vsakdanjem življenju.

Dan št. 4/4 – Doseganje ciljev in rezultatov s coachem

Rezultati so ključ do uspešnega coachinga. Četrti dan brezplačne delavnice Coaching Diploma je tako usmerjen v doseganje ciljev in rezultatov s coachingom. Izvedeli boste, kako lahko s coachingom naredite preboj na področju financ, kariere, partnerstva, zdravja, osebne in poslovne rasti, na katere vroče gumbe morate pritisniti kot coachi, mentorji, svetovalci, da pride do želenega rezultata.

Delavnica bo vse 4 večere potekala V ŽIVO prek spleta, zato boste lahko postavljali tudi vprašanja.

Delavnica bo vse 4 večere potekala V ŽIVO prek spleta, zato boste lahko postavljali tudi vprašanja.

Udeležba na delavnici Coaching Diploma je brezplačna in je namenjena vsem, ki bi radi uporabljali coaching v svojem vsakdanjem življenju tako doma (kot starši, partnerji, prijatelji …) kot v službi (pri vodenju, prodaji, javnem nastopanju, vzgoji in izobraževanju, športu itd.) oziroma bi radi z uporabo znanj coachinga tudi dodatno zaslužili.