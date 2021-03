Kako do novih strank v tujini brez sejmov in potovanj?

Oglasno sporočilo

Prodajniki, marketingaši in direktorji malih ter srednje velikih podjetij so z epidemijo ostali brez sejmov v tujini in obiskov strank. Kako podjetja gradijo odnos s kupcem, ko je ta fizično odsoten?

Svet drvi v virtualno realnost. Če današnje poslovno okolje primerjamo s tistim pred letom dni, se je v marsičem popolnoma obrnilo na glavo. Še posebej za podjetja, ki delujejo na B2B trgih. Lani februarja smo pospešeno načrtovali oziroma že izvajali sejemsko sezono doma, v Nemčiji, Rusiji, Združenih arabskih emiratih in ZDA, letos sedimo pred ekrani in razmišljamo, kako s sodobnimi virtualnimi orodji svoje produkte in storitve pripeljati do uporabnika, partnerja in kupca.

B2B konferenca: konkretne aktivnosti in rešitve, ki delujejo v praksi

Digitalizacija, trajnost, agilnost, inovativnost: teme, s katerimi se v B2B svetu ukvarjamo že nekaj časa, a v resnici pred nastopom trenutne situacije v svetu nikoli niso bile zares na površju našega razmišljanja in delovanja. Zdaj je seveda drugače, zdaj o teh temah redno razpravljajo tudi uprave B2B podjetij. In z njimi se bo ukvarjal tudi bogat program četrte B2B konference, ki bo letos prvič preseljena v virtualni svet. Konkretne primere aktivnosti in rešitev, ki delujejo v praksi, bodo strokovnjaki iz različnih B2B panog in okolij delili 7. in 8. aprila 2021 na konferenci Društva za marketing Slovenije. Na letošnji B2B konferenci se bomo podali v virtuREalnost in razmišljali, kako graditi odnos s kupcem, ko je ta fizično odsoten.

»V letu 2020 se je pokazalo, kako zelo je pomembno, da imamo znamke svoje spletne skupnosti. Kar naenkrat ni bilo več nobenega sejma, nobene konference, vse se je premaknilo na splet. Vsak od nas sicer lahko začne z izvajanjem spletnih dogodkov, ampak če nimamo spletne skupnosti, nihče ne bo prišel na te spletne dogodke. Kdo bo iz te situacije izšel močnejši, je vprašanje za milijon dolarjev. Najverjetneje tista podjetja, ki so se uspela v tej krizi pravočasno prilagoditi in ki so sploh imela možnost, da iz svoje situacije iztržijo maksimum,« meni Nasti Šušnjara iz podjetja Zebra BI, kjer razvijajo programsko opremo za vizualizacijo poslovnih podatkov za največja podjetja na svetu.

Na dvodnevni konferenci govorci iz start-upov in velikih podjetij

Letošnja B2B konferenca se bo v celoti ukvarjala z aktualnimi izzivi, ki jih je prinesel covid-19 in ki ji bo prinesla negotovo ekonomska prihodnost. Fokus ne bo zgolj na digitalnem svetu, čeprav se bo veliko vrtelo okoli tega. Tudi letos ne bomo razmišljali o tem, kaj bi lahko bilo in kaj vse bi lahko počeli. Predstavljeni bodo konkretni primeri aktivnosti in rešitev, ki delujejo v praksi.

Pripravljamo osem ur odličnega programa, skozi katerega bodo svoja spoznanja, nasvete in izkušnje delila uspešna B2B podjetja, ki so se uspela prilagoditi nastali situaciji in najti načine, kako ne le preživeti, ampak tudi uspeti v spremenjenih tržnih razmerah. Program bo preko virtualne platforme potekal v dveh delih, in sicer 7. in 8. aprila 2021 med 12.00 in 16.00.

Svoje praktične izkušnje, ki so jim pomagale pri poslovni rasti bodo delili:

Mito Mihelič (Maschinenraum)

Maria Giovanna Sandrini (Aquafil)

Nasti Šušnjara (Zebra BI)

Matevž Ambrožič (PharmaLinea)

Anja Babič in Mateja Panjan (Danfoss Trata)

David Balažič (Consalta)

Gorazd Lampič (Elaphe)

Maja Lotrič (LOTRIČ Meroslovje)

Anja Molan Bohorč (NiceLabel)

Kyle Jepson (HubSpot)

Jasna Suhadolc (Actuado)

Alenka Bizilj Kavrečič (Iskraemeco)

1. sklop B2B konference: Kako preživeti oziroma zmagati?

Prvi dan konference bomo razmišljali o tem, kako narediti strateški marketinški načrt v negotovih razmerah. Vrnili se bomo v leto 2020 in spoznavali, kako so se podjetja transformirala oziroma digitalizirala. Če smo še v letu 2019 razmišljali, da je digitalna transformacija večletni proces, smo morali lani odreagirati v nekaj tednih!

Kako v današnjih razmerah poteka generiranje in lansiranje novih izdelkov ter ustvarjanje novih poslovnih priložnosti? Poiskali bomo primere podjetij, ki so se dobro prilagodila nastali situaciji. Iskali bomo tudi takšna podjetja, ki so znala poiskati novo ciljno skupino uporabnikov, ki morda pred tem niso bili dosegljivi.

Pozornost bomo namenili tudi odgovoru na vprašanje, kakšne so kompetence B2B marketingaša prihodnosti.

2. sklop: Kako ohraniti oziroma celo povečati obseg poslovanja s ključnimi partnerji?

Strateški marketing v B2B podjetju pomaga tudi pri razvoju distribucijske oziroma partnerske mreže. Čakajo nas konkretni primeri, kako mrežo širiti tudi v negotovih razmerah. Kaj morajo imeti uspešni "Customer Success" programi in kako poslovanje preobraziti iz enkratne prodaje v vzdrževanje, ki prinaša dolgoročno sodelovanje in povečanje obsega poslovanja?

Na konferenci se bomo posvetili tudi prijemom, s katerimi vpeljemo "človeški stik" v digitalno okolje in s katerimi še bolje komuniciramo ter sodelujemo s kupci. Kako pravilno uporabiti klepetalne robote, AR in VR za boljšo podporo strankam?

Tudi v novih razmerah ne smemo pozabiti na moč podatkovne analitike, ki nam pomaga tako pri odkrivanju novih priložnosti kot tudi pri utrjevanju odnosov z obstoječimi strankami.

3. sklop: Kako brez potovanj, sejmov do novih poslovnih priložnosti, novih strank?

Še posebej v teh časih je tako zelo pomembno, da rešimo tradicionalni "boj" med marketingom in prodajo. Samo z učinkovitim povezovanjem teh dveh funkcij bomo lahko v digitalnem okolju ustvarjali nove prodajne priložnosti in negovali obstoječe stranke. Kako? Skozi primere ugotovimo na letošnji B2B konferenci, kjer bomo tretji dan razmišljali tudi o tem, kako lahko namesto sejmov organiziramo vrhunske virtualne dogodke, ki bodo navdušili naše partnerje. Kaj nas lahko naučijo domači in tuji primeri? Kako se v poplavi digitalnih dogodkov diferencirati od konkurentov in zakaj je prav vsak virtualni dogodek danes naš konkurent?

Čakajo nas številni primeri dobre prakse, kako z digitalnimi orodji ustvarjati nove prodajne priložnosti in nove stranke. Predvsem nas veseli, da bodo svoje izkušnje iz prakse odkrito delila uspešna slovenska podjetja, ki s svojimi nasveti delijo znanje v slovenski B2B skuponosti.

