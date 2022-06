Kaj se dogaja s kriptovalutami, da so tako padle? Brezplačni seminar o kriptostrategiji, ki Matiji iz majhne vasi prinesla 30-kratni donos.

Oglasno sporočilo

Je tudi vas zadela kriptonevihta, ki je marsikoga presenetila in ga olajšala za zajeten kup denarja? Ste izgubili voljo in upanje, da bi vam uspelo zaslužiti s kriptovalutami? Vendar ravno tukaj je ključen trenutek, da vidimo, kdo je močnejši in kdo je vztrajen!

Trg "kriptomedvedov" čakajo dolge razdalje in zahtevna bitka, saj se je skupna tržna kapitalizacija kriptovalut zmanjšala za več kot pet odstotkov.

Gotovo vas skrbi, kaj se dogaja z določenimi kovanci. Bitcoin, paradni konj kriptosveta, je padel vse do "majavih" 23.613 ameriških dolarjev v času pisanja. Ethereum, ki mu sledi po popularnosti, je padel vse do 1.245 ameriških dolarjev, kar je tudi močno presenečenje za vse vlagatelje. Verjetno se sprašujete, kako lahko kovanca, kot sta BTC in ETH, prepolovita svojo vrednost, ki je vztrajala kar nekaj časa. Nam grozi kriptokriza?

Torej, zakaj se kripto ruši? Obstaja več dejavnikov, ki so morda prispevali k zadnjemu padcu. Vlagatelji se na splošno odmikajo od tveganih sredstev, kot so kriptovalute, saj politika v večini držav ni najbolj naklonjena vlaganju v kriptovalute. To je znižalo cene kovancev, kar obremenjuje institucije in druge velike akterje na tem področju, ki so vlagali blizu vrha trga. Inflacija seveda kaže svoje zobe in ekonomska kriza že trka na vrata.

Vlaganje v kriptovalute ni nikoli bilo primerno za ljudi s šibkim srcem. Digitalna sredstva so precej nestanovitna in taka nihanja so se že dogajala.

Kako se kriptovalute uvrščajo v vaš portfelj?

Strokovnjaki za kripto priporočajo, da se pri odločitvi za naložbo vzdržite potez "all in". Izogibajte se enkratnemu nakupu velikih količin kriptovalute. Če pa jih kupite in nato njihova cena pade, ima to velik psihološki vpliv na človeka. Posebej, če ste novinci v kriptosvetu in še ne razumete, kako se stvarem streže.

Predlagamo, da razmislite o strategiji, koliko boste vložili v kriptovalute. Kupite majhen znesek vsak mesec in potem s tem nadaljujte, ko se cena dvigne ali zniža. To bo v nasprotju s tem, da boste vse skupaj kupili z enim samim kristaliziranim stroškom, s katerim se boste morali psihološko soočiti v prihodnosti, ki ne bo nujno rožnata. Začnite počasi in postopoma, tako boste dobili pogum in samozavest ter boste lahko vlagali vedno več.

Če s premoženjem ravnate pametno in imate konkretne razloge, zakaj vlagate v različne naložbe, vas ne bi smelo skrbeti, ko bodo trgi padli in boste "ostali" na poti.

Znan rek pravi, da general ne moreš biti vedno ob zmagi, ampak tudi ob porazu.

Če se boste prijavili na Matijev brezplačni webinar, boste izvedeli:

kako v tem trenutku zaslužiti s kriptovalutami,

postopek za začetnike, ki želijo služiti s kriptovalutami,

kje dobiti preverjene informacije za zaslužek na trgu kriptovalut,

prvih pet korakov za služenje na kriptotrgu,

konkretne primere zaslužkov s kriptovalutami in strategijo enega najuspešnejših Slovencev pri nas,

napake in pasti, zaradi katerih večina Slovencev še ni zaslužila s kriptovalutami,

kako se izogniti prevaram na tem trgu,

kako ustvariti pasivni zaslužek s kriptovalutami

in še mnogo več.

Žan Nekrep in Matija Balantič nista finančna svetovalca. Gre za njuna osebna priporočila. Pri kriptovalutah lahko veliko zaslužite ali izgubite.

Naročnik oglasnega sporočila je Žan Nekrep Consulting.