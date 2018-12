Jure Cekuta je bankrotiral

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predlog za začetek postopka je na okrožno sodišče v Celju vložil le nekaj tednov po tem, ko je v zaporu na Dobu začel prestajanje kazni.

Poročali smo, da je bil Cekuta leta 2015 zaradi napeljevanja k zlorabi položaja obsojen na štiri leta in štiri mesece zapora. Očitali so mu, da je upokojenega brigadirja Petra Zupana napeljal k predaji zaupnih dokumentov o zadevi Patria.

Zupan, ki je že prestal kazen, je Cekuti kot uslužbenec ministrstva za obrambo junija 2005 pred objavo razpisa in brez pooblastila ministrstva predal dokumente v zvezi z 278 milijonov evrov vrednim projektom nabave bojnih vozil, ki niso bili javno dostopni in javno objavljeni.

Podatke je nato za plačilo posredoval finski Patrii in od nje za zaupne informacije prejel več kot 460 tisoč evrov.

Cekuta že takrat v hudih finančnih težavah

Kot kaže, je bil Cekuta v času, ko se je vpletel v sporne posle, že globoko v finančnih težavah.

Te so se pojavile kmalu po neuspešni kandidaturi na predsedniških volitvah leta 2002. Na javni dražbi je končala njegova Bela galerija. Upniki so vlagali izvršbe na hiši v Škofji vasi pri Celju. Rubežniki so mu vmes zasegali notranjo opremo, tudi slike.

Hiša, ki je v solasti Jureta Cekute

Dokončno je bankrotiral po pravnomočni sodbi v tako imenovani zadevi Patria II, v kateri mu je sodišče dosodilo vračilo več kot 460 tisoč evrov, kolikor naj bi nezakonito dobil za svoje storitve, ter plačilo 30 tisoč evrov denarne kazni.

Že od prej je imel za nekaj več kot 60 tisoč evrov dolga do države.

Zdaj imajo njegovi upniki tri mesece časa, da prijavijo terjatve. Njegov osebni stečaj vodi upravitelj Grega Rutar, sicer odvetnik.

Ob tem je potrebno opozoriti, da lahko upniki ugovarjajo odpustu obveznosti. Ta namreč ni dovoljen osebam, ki so bile pravnomočno obsojene za kaznivo dejanje proti premoženju ali gospodarstvu.

Zavrnil ga je tudi Pahor

Cekuta bi v zapor moral že julija lani, a je tedaj njegova obramba ljubljansko okrožno sodišče prosila za odložitev nastopa zaporne kazni zaradi slabega zdravja. Sodišče mu je dvakrat odložilo nastop zaporne kazni.

Foto: Tina Deu Tej se je Cekuta poskušal izogniti tudi tako, da je pobegnil v Bosno in Hercegovino, ki s Slovenijo nima podpisanega sporazuma o izročanju. V BiH so mu na podlagi prošnje za azil celo odobrili dovoljenje za začasno prebivanje. Toda že po nekaj mesecih se je moral zaradi zdravstvenih težav vrniti v Slovenijo.

Njegovo tretjo prošnjo je višje sodišče zavrnilo, čeprav je odvetnik Janko Jerman v pritožbi izpostavljal, da ima Cekuta hudo sladkorno bolezen in težave s srcem in da zato ne more v zapor.

Cekuta je tudi predsednika republike Boruta Pahorja zaprosil za pomilostitev, vendar je pomilostitvena komisija njegovo prošnjo soglasno zavrnila.