Je ta država na Jadranu novi nepremičninski hit? Stanovanja dražja za tretjino.

V Črni gori ima svojo nepremičnino več kot 23 tisoč tujcev, so pokazali podatki črnogorske uprave za kataster in državno premoženje. Med tujimi lastniki nepremičnin je največ državljanov Srbije, Rusije ter Bosne in Hercegovine. Trenutno tuji kupci prihajajo predvsem iz Turčije, Rusije in EU, je pisal črnogorski časnik Vijesti.

Nepremičnino v Črni gori ima v lasti uradno 23.364 tujih državljanov. Gre za 66.840 parcel in delov parcel, skupne površine 22.905 hektarov, 9.593 objektov, skupne površine 544.859 kvadratnih metrov, 25.319 posebnih in etažnih delov objektov, kot so stanovanjski, nestanovanjski, poslovni in pomožni prostori, skupne površine 1.333.870 kvadratnih metrov.

Turki, Rusi, Evropejci ...

Po besedah nepremičninskih agentov večina kupcev nepremičnin trenutno prihaja iz Turčije, Rusije pa tudi držav Evropske unije.

"To so ljudje, ki so od leta 2017, ko je Črna gora postala članica Nata, prepoznali državo kot varno destinacijo za naložbe," je za časnik povedal lastnik nepremičninske agencije Multitask Stefan Mišković. Dodal je, da so Turki pripravljeni plačati največ za nepremičnino v Podgorici, posebno jih zanimajo predeli okoli Delta Cityja. Cene nepremičnin v tem delu mesta se gibljejo okoli 1.800 evrov na kvadratni meter.

Ogromna rast cen nepremičnin

Cene nepremičnin so se po Miškovićevih besedah v primerjavi s prejšnjim letom povišale tudi do 20 odstotkov, v zadnjih dveh letih pa od 30 do 35 odstotkov. Dodal je, da tujce sicer najbolj zanima najem nepremičnin.

Ukrajinci za najem najraje izbirajo obalno regijo, Rusi pa črnogorsko prestolnico. Za najem enosobnega stanovanja so pripravljeni odšteti do 500 evrov, za najem dvosobnega stanovanja do 800 evrov, za trisobno stanovanje pa od tisoč do 1200 evrov.