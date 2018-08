Je odziv Igorja Akrapoviča upravičen?

Odziv Igorja Akrapoviča je povsem politično motiviran in preuranjen, je prepričana podjetnica Jasmina Držanič. Podjetnik Andraž Logar pa opozarja, da vlada na takšen način ubija nekajletno komunikacijo med legitimnim gospodarstvom in politiko.

V Sloveniji se je vnela še ena burna razprava. Iz pravkar podpisane koalicijske pogodbe je razvidno, da namerava vlada osebne prihodke iz kapitala in rent vključiti v osnovo za odmero dohodnine. Med prihodke iz kapitala poleg dividend in obresti spadajo še kapitalski dobički od prodaje premoženja in dohodki iz najemnin.

Zdaj so kapitalski dobički v Sloveniji, tudi v večini evropskih držav, obdavčeni cedularno. Torej ločeno od dohodnine in z dokončnim davkom. Vsi državljani odštejemo največ 25 odstotkov davka. Če bi se po novem kapitalski dobički šteli v dohodnino, pa ne bi bilo več tako. Prišteli bi se k posameznikovi plači in drugim letnim dohodkom, dohodnino pa bi mu odmerili tako, kot določa dohodninska lestvica. Najvišji razred določa 50-odstotno obdavčitev.

Zaradi negotovosti izplačal 32 milijonov evrov dobička

Na noge so skočili nekateri slovenski gospodarstveniki. Najglasnejši med njimi je podjetnik Igor Akrapovič, ki si je iz svoje družbe Akrapovič v strahu pred 50-odstotno obdavčitvijo izplačal 32 milijonov evrov zadržanega bilančnega dobička. Pravi, da zaradi "negotovosti glede prihodnje davčne obravnave rezultatov poslovanja družbe". Dobička družbe po njegovih besedah ne bodo več vlagali v rast, naložbe in zaposlovanje, temveč ga bodo plasirali nekam, kjer je poslovno okolje bolj predvidljivo.

Podjetje Akrapovič je kot pravna oseba plačalo 19-odstotni davek na dobiček. A ker je deležno davčnih olajšav, je bila ta obdavčitev v resnici nižja. Ker dobička podjetje ni zadržalo, temveč ga je izplačalo fizičnim osebam oziroma lastnikom podjetja, so ti plačali 25-odstotni davek. Po novem predlogu v koalicijski pogodbi pa bi moralo poravnati 50-odstotni davek.

Ekonomist Jože P. Damijan je prepričan, da je hrup podjetnikov ustrezno preračunana preventivna kampanja, Foto: STA Ekonomist Jože P. Damijan je na Twitterju potrdil, da peta alineja na 14. strani koalicijske pogodbe v resnici najavlja konec cedularne obdavčitve prihodkov iz kapitala. "Vsaj v delu, ki se nanaša na dividende, je bedarija, saj bi ob polni 19-odstotni stopnji DDPO in ob 50-odstotni stopnji dohodnine pomenilo skoraj 60-odstotno skupno obdavčitev prihodkov od kapitala za tiste v zgornjem razredu," meni Damijan.

"Fantje pri pisanju koalicijske pogodbe očitno niso dobro premislili, kaj so zapisali. Hrup podjetnikov je seveda iz tega vidika ustrezno preračunana preventivna kampanja, ki bo tovrstne koalicijske načrte odplaknila prek elektriziranja javnega mnenja," je zapisal na Twitterju.

Politična akcija podjetnikov?

Jasmina Držanič iz svetovalnega podjetja Genes je prepričana, da je Akrapovičev odziv povsem politično motiviran in preuranjen. "Tu vidim predvsem politično sporočilo, izrečeno na dan, ko so stranke podpisale koalicijsko pogodbo, davki so tu postranska stvar. Redko se zgodi, da bi ljudje javnosti na tiskovnih konferencah oznanjali, tako kot je to naredil g. Akrapovič, kako in zakaj bodo sedaj s svojim premoženjem razpolagali. Takšnih odločitev se običajno ne obeša na velik zvon," je jasna Držaničeva.

"Tu vidim predvsem politično sporočilo, izrečeno na dan, ko so stranke podpisale koalicijsko pogodbo, davki so tu postranska stvar," Akrapovičevo akcijo ocenjuje podjetnica Jasmina Držanič. Foto: Osebni arhiv

Sama Akrapovičev odziv torej presoja predvsem v luči političnega sporočila. Drugače bi bilo, če bi že obstajal vladni dokument, kot je zakonski predlog, kjer bi bilo kaj takšnega v resnici zapisanega. Koalicijsko pogodbo pa razume predvsem kot usmerjevalni dokument, ne kot dokument, v katerem bi bili podrobno opredeljeni ukrepi in njihova izvedba. Danes pa nimamo še nobenega zakonodajnega dokumenta na temo davčne reforme in zato sploh še nimamo osnove za resno zakonsko debato, ki mora biti strokovna.

"Podjetniki so si izbrali neprimeren čas"

Po njenem prepričanju so protagonisti te akcije ljudje, ki so idejno blizu gospodarskemu programu NSi oziroma so tudi člani poslovnega združenja Slovenskega podjetniškega kluba - Slovenian Business Cluba (SBC). Tako NSi kot SBC sta namreč pred volitvami zagovarjala nižanje davkov. "Politična akcija je zdaj rezultirala v nastopu gospoda Akrapoviča. Tisti, ki so se te akcije domislili, bodo morali premisliti njene posledice," opozarja Držaničeva.

Držaničeva še meni, da so si akterji izbrali neprimeren čas za soočenje z bodočo vlado, saj je vsaka vlada po definiciji na začetku najbolj močna. "Vlada ne more že takoj na začetku mandata javnosti sporočati, da jo lahko vsakdo izsiljuje. Še posebno, če v nadaljevanju sledijo lokalne in evropske volitve, pogajanja z javnim sektorjem,… Nihče si sedaj ne želi položaja, ko se bo vlada skupini podjetnikov uklonila, pri drugih pa zategovala pas. Akrapovič je vlado nehote prisilil, da bo bolj odločna," je sklenila podjetnica.

"Vlada s takšnimi ukrepi ubija podjetništvo in morebitna zagonska podjetja"

"Očitno gre razmišljanje vlade nazaj in ne naprej. S takšnimi ukrepi ubija podjetništvo in potencialna zagonska podjetja," je prepričan podjetnik Andraž Logar. Foto: STA Direktor podjetja 3fs Andraž Logar meni, da je predvidena sprememba obdavčitve kapitalskih prihodkov za podjetnike izjemno škodljiva. "Vlada na takšen način ubija nekajletno komunikacijo med legitimnim gospodarstvom in politiko. Gospodarstvo je želelo na eni strani znižati obremenitev zaposlenih, na drugi strani pa lastnike in zaposlene z delitvijo dobička nagrajevati z boljšim neto izplenom," opozarja Logar. Dodaja, da je omenjeno nagrajevanje danes sicer mogoče, a večina razdeljenega dobička pade v stimulacije plač, kar se obdavči enako kot plače. Vlada je sicer nekaj naredila z zmanjševanjem davkov na božičnice. Namesto popravkov bi morala vlada narediti celovito davčno reformo, ki bi obdavčitev naredila propulzivno in naravnano v prihodnost.

"Očitno gre razmišljanje vlade nazaj, ne naprej. S takšnimi ukrepi ubija podjetništvo in potencialna zagonska podjetja. Zaposleni v zagonskih podjetjih si prihodnost zamišljajo tako, da bodo več let garali za minimalno plačo, nato pa nagrajeni ob dobičku ali prodaji podjetja. Posamezna podjetja se bodo prisiljena preseliti v tujino, družba pa bi izgubila ljudi in prihodke od pobranih davkov," napoveduje Logar.

"Določeni politiki ne vidijo dlje kot centimeter pred seboj"

Akrapoviča dojema kot pripadnika nove generacije podjetnikov, ki razume svojo vlogo v okolju in nanj vpliva pozitivno. "Zato je njegov odziv upravičen. Očitno določeni politiki ne vidijo dlje kot centimeter pred seboj. Ne razumejo, da imajo podjetnike na svoji strani, a so tovrstne ideje nore. Ubijajo osnovo tistega podjetništva, ki si ga Slovenija želi. Modernega, družbeno in okoljsko odgovornega ter ki se trudi ustvarjati čim višjo dodano vrednost na zaposlenega," politike opozarja Logar.