Izjemna investicijska priložnost v središču Ljubljane

Oddano stavbno zemljišče v velikosti 10.244 kvadratnih metrov je na Vilharjevi cesti, na odlični lokaciji v središču Ljubljane. Zemljišče leži tik ob glavni železniški in avtobusni postaji, v neposredni bližini so številni poslovni, izobraževalni, kulturni in sejemski objekti ter stanovanjske soseske. Do strogega središča mesta je le 600 metrov. V neposredni bližini je tudi vsa potrebna javna infrastruktura.

Izjemna investicijska priložnost

Foto: DUTB

Zelo ugodna lega ter odlična prometna in komunalna opremljenost zemljišča dajejo zemljišču visoko investicijsko vrednost. Za nepremičnino je tudi že plačan komunalni prispevek v višini približno 1.500.000,00 evra (znesek je vštet v prodajno ceno).

Možnost gradnje poslovnih, turističnih in stanovanjskih enot

V skladu z zdajšnjim občinskim podrobnim prostorskim načrtom je na omenjenem območju mogoč odličen razvoj zemljišča. Dovoljena je gradnja 43.400 kvadratnih metrov nadzemnih bruto etažnih površin (BEP), v katerih so dopustne poslovno-upravne dejavnosti, hotel in bivalne kapacitete (do 30 odstotkov nadzemnih BEP) in okvirno 42.900 kvadratnih metrov podzemnih BEP za garaže in preostale dejavnosti, dopustne v tej prostorski enoti.

Zemljišče je trenutno oddano v najem

Foto: DUTB

Zemljišče je trenutno oddano v najem upravitelju parkirnih površin, ki zemljišče uporablja za svojo dejavnost.

Zbiranje zavezujočih ponudb do 14. septembra do 12. ure

Za nakup zemljišč na Vilharjevi cesti poteka zbiranje zavezujočih ponudb. Nepremičnina se prodaja kot celota nezazidanih stavbnih zemljišč v skupni izmeri 10.244 kvadratnih metrov, ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d.

Informativna prodajna cena je določena v višini 4.500.000,00 evra + pripadajoči davek na nepremičnine, ki bo naveden v kasneje sklenjeni prodajni pogodbi po 22-odstotni DDV- stopnji in ga bo plačal kupec.

do vključno 14. 9. 2018 do 12. ure. Več informacij o vabilu k oddaji zavezujočih ponudb vam je na voljo Rok za sprejem zavezujočih ponudb je. Več informacij o vabilu k oddaji zavezujočih ponudb vam je na voljo tukaj

