Investicijska in razvojna konferenca Slovenia Business BridgeTM je konferenca na najvišji ravni, ki povezuje poslovni svet, investitorje, predstavnike države, diplomatski zbor in podjetnike. Letošnja že peta konferenca bo v ospredje postavila inovativnost, sodelovanje in zaupanje, ter s številnimi uglednimi tujimi in domačimi govorci skušala odgovoriti na vprašanje, kako najti pot do uspeha.

Medtem ko ima poslovni razvoj za različna podjetja povsem drugačen pomen, je osnovni namen vsakega podjetja, oblikovanje vrednot in vzpostavitev dolgotrajne rasti, univerzalen. Pravo vprašanje, ki se ob tem zastavlja je, kako zagotoviti trajnostno rast in ohraniti kompetitivno prednost v času neprestanih sprememb. Na konferenci Slovenia Business Bridge, ki bo potekala v Ljubljani 2. in 3. oktobra 2019, bomo združili poglede investitorjev, poslovne skupnosti in predstavnikov oblasti. Udeleženci bodo lahko dobili vpogled v svet velikih poslov, pa tudi v svet družinskih podjetij, ki so ali še bodo postala multinacionalke. Iskali bomo odgovore na vprašanja, kot so kako voditi z jasno vizijo in z navdihom, ki temelji na vrednotah, ter kako vzpostaviti zaupanje - še posebej v luči razumevanja neprestanih tehnoloških in družbenih sprememb.

Vrata bomo odprli tudi podjetnikom in start-upom, ki jih bomo opremili z informacijami, kako bolj uspešno tekmovati na tujih trgih, kako stopati v korak s časom z zadnjimi tehnologijami, in kako bolje razumeti povezave med globalnimi dobavitelji in lokalnimi podjetniki.

Številni paneli, izjemni govorci, neprecenljive izkušnjeNa AmCham Poslovnem zajtrku z naslovom "Družinska podjetja, investicije in zaupanje: večna ljubezen ali zgolj romanca?" bomo iskali odgovore na vprašanja, kateri so največji izzivi pri širitvi družinskega podjetja, kako najti pravo ravnotežje med rastjo podjetja in družinskimi vrednotami, ter kako rasti globalno, a še vedno voditi z jasno vizijo in navdihom, ki temelji na vrednotah. Naši gostje na prvem dogodku konference bodo Arielle Malard de Rotschild, izvršna direktorica in podpredsednica za Srednjo in Vzhodno Evropo v podjetju Rothschild & Co, Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije, Chris Weiler, predsednik in generalni direktor Weiler Corporation, ter Miha Žerko, predsednik uprave SRC.

V pogovoru z naslovom "Kako razmišljajo investitorji?" bomo razkrili strategije, smernice, trende in pristope investitorjev pri njihovi izbiri, hkrati pa spodbudil dialog med deležniki. Svoje bogate izkušnje bodo z nami delili Gregory Ingram, član nadzornega odbora KGAL, Rob Irving, partner v podjetju Dentons, Michał Kędzia, partner sklada Enterprise Investors, Michele Rabà, član nadzornega odbora NKBM in SLS ter partner v Apollu, Ajda Cuderman, direktorica SPIRIT Slovenija, Matej Pirc, glavni izvršni direktor DUTB-ja, ter Matjaž Ulčar, izvršni partner v Odvetniški pisarni Ulčar & partnerji. Pozdravni nagovor bo pripadel ministru za finance Republike Slovenije, dr. Andreju Bertonclju, počaščeni pa smo tudi, da se bo kosila z našimi gosti in člani AmCham Slovenija kot slavnostni govornik udeležil Predsednik vlade Republike Slovenije Marjan Šarec.

Ker lokalni podjetniki in globalna podjetja postajajo vse bolj povezani in soodvisni, se bomo na dogodku "Zakaj so multinacionalna podjetja tudi lokalna podjetja?" vprašali, kako multinacionalna podjetja vplivajo na razvoj lokalnega poslovnega okolja in posamezne regije, ter kakšne koristi lahko imajo lokalna podjetja od multinacionalk. Kot liderji, povezani s Slovenijo, bodo svoje izkušnje z nami delili Panagiotis Alekos, generalni direktor Bayer Slovenija in direktor klastra Alpe Adria-Madžarska divizije Pharmaceuticals, Rina Musić, izvršna direktorica Merck, Sharp & Dohme, John Denhof, generalni direktor in predsednik uprave NKBM, ter Thierry Villard, 'Senior Program Director Aligned Distribution Consumer Europe' v Goodyear Dunlop Tires. Na drugi strani bodo svoje izkušnje predstavili slovenski poslovni liderji v tujini, in sicer Tone Petrič, Vice President Enterprise Infrastructure na Deutsche Telekom, Dejan Turk, predsednik uprave A1 Slovenija in Vip mobile, Gregor Pilgram, direktor finančnega sektorja in član izvršnega odbora, Generali CEE Holding, ter Biljana Weber, Senior Director Enterprise Sales Western Europe v Microsoftu.

Na panelu "Pametni ekosistem, pametni denar, pametni marketing" bomo govorili o trendih investiranja v zagonska, scale-up in mala podjetja, o umetnosti povezovanja korporacij in zagonskih podjetij ter o nišnem marketingu in nujnosti novih tehnologij. Na odru bodo svoje znanje delili Julien Coustaury, izvršni partner Fil Rouge Capital, Jure Mikuž, izvršni partner v South Central Ventures, Tom Snyder, izvršni direktor RIoT North Carolina, soustanovitelj Fintech Factory Peter Merc, in direktor in partner Sportelementa Uroš Okoren.

Ker obstaja veliko načinov za vstop na tuji trg in ker enotne strategije, ki bi delovala za vsa podjetja, ni, bomo na panelu z naslovom "Kako uspešno na globalni trg?" govorili o strategijah vstopa na globalni trg ter o razumevanju in obvladovanju tveganj. Odgovore na številna vprašanja nam bosta pomagala iskati strokovnjaka, ki delujeta med Evropo in Severno Ameriko ter pomagata evropskim podjetjem uspeti globalno in obratno, Steven K. Lanier, predsednik American World Services, ter Steve Staresinic, CPA, CGMA, neodvisni strokovnjak za področje davkov, računovodstva in upravljanja s kadri.

V okviru 5. investicijske in razvojne konference Slovenia Business Bridge bomo skupaj z izjemnimi gosti, našimi člani in podporniki, obeležili tudi 20. obletnico delovanja AmCham Slovenija, ter se podali na potovanje skozi čas priložnosti in optimizma.

