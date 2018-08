Ikea v Ljubljani v nizkem štartu, čakajo le še na odločitev občine

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zapletom pri gradnji prve trgovine Ikea v Sloveniji ni videti konca. Čeprav je švedski pohištveni velikan julija v celoti porušil objekte na zemljišču v BTC in bi lahko že začel gradnjo, še vedno čaka na poteze Mestne občine Ljubljana. Dokler ta ne bo izpolnila vseh pogojev, gradnje ne bodo začeli.

Največja težava za postavitev trgovine Ikea v ljubljanskem BTC je še vedno pridobitev uporabnega dovoljenja. Pogoj zanj je namreč nova cesta, ki bo povezovala Kajuhovo in Ameriško ulico. To mora zagotoviti Mestna občina Ljubljana (MOL), a jo na mestu bodoče ceste ovira zemljišče z dvema stavbama podjetja v stečaju Protect GL.

MOL je sprva želela to zemljišče odkupiti, a se je zaradi previsoke cene raje odločila za postopek razlastitve. Trenutno poteka upravni spor pred upravnim sodiščem zaradi izdane odločbe upravne enote o uvedbi postopka razlastitve.

Ikea: Iz Slovenije se ne bomo umaknili

Na občini trdijo, da postopka ne nameravajo prekiniti, v Ikei pa, da se kljub vsem dolgotrajnim zapletom iz Slovenije ne bodo umaknili.

Švedi ničesar ne prepuščajo naključjem

Ker v švedskem pohištvenem velikanu nič ne prepuščajo naključjem, so se, da bi se izognili dolgotrajnim postopkom razlastitve, odločili, da poiščejo rezervni scenarij. Junija so tako MOL zaprosili za spremembo občinskega prostorskega načrta (OPN), s čimer bi iz določb trenutnega OPN odstranili pogoje za pridobitev uporabnega dovoljenja za odprtje trgovine. Tega pogoja zaradi težav z razlastitvijo zemljišča zdaj ni mogoče izpolniti. Se pravi, da cesta, okoli katere se zapleta, ne bi bila več pogoj za pridobitev dovoljenja.

Foto: Ana Kovač Ikejin predlog sprememb OPN po njihovih trditvah sicer ne spreminja lokacije javne dostopne povezovalne ceste. Ta še naprej ostaja na južni strani bodoče trgovine. Sprememba se nanaša zgolj na povezavo te ceste s Kajuhovo ulico oziroma na rekonstrukcijo obstoječega križišča.

Čakajo na odločitev mestnega sveta

Mestni svet o predlogu Ikee še ni odločal. Na MOL smo poslali vprašanja, kdaj nameravajo to storiti, a odgovorov še nismo prejeli. Objavili jih bomo, ko jih prejmemo. V Ikei upajo, da bi se to vendarle lahko zgodilo jeseni.

Če bo njihov predlog občina sprejela in bo postopek hitro končan, bi lahko Ikea gradnjo začela prihodnje leto. V Ikei so ob tem pojasnili, da bosta v primeru sprejema predlagane spremembe za dostop do trgovine uporabljeni dve drugi neposredni dostopni točki v BTC, dokler problem z zemljiščem ne bo razrešen. Ena iz smeri Šmartinske, druga iz smeri Ameriške ceste. Gradnja trgovine bo po zagotovilih Ikee trajala eno leto.

Trenutna tveganja so za Ikeo prevelika, da bi začeli gradnjo

V Ikei bodo namreč za gradbeno dovoljenje zaprosili šele takrat, ko bodo prepričani, da jim bo uspelo izpolniti tudi vse pogoje za pridobitev uporabnega dovoljenja. Kot so pojasnili v Ikei, so tveganja, povezana s trenutnim občinskim prostorskim načrtom, ki pridobitev uporabnega dovoljenja za trgovino pogojuje z vzpostavitvijo povezovalne ceste, zanje previsoka.

V Ikei so na začetek gradnje že pripravljeni. Pripravljeno imajo vso potrebno dokumentacijo za pridobitev gradbenih dovoljenj, izbrali so že vse gradbene izvajalce, julija pa na zemljišču v celoti končali vsa rušitvena in pripravljalna dela.