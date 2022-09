Da bo Evropska komisija v luči naraščajočih cen elektrike predlagala uvedbo cenovne kapice za ruski plin, je predsednica Evropske komisije napovedala v sredo. Pojasnila je, da bodo o sami višini cene plina razpravljali v petek z ministri držav članic, pristojnimi za energetiko.

Vendar pa razprava stalnih predstavnikov članic pri EU na sredinem zasedanju kaže, da je malo verjetno, da bi ministri v petek to idejo podprli, so za STA povedali viri pri EU.

Vsi se strinjajo, da je nekaj treba storiti, vendar ...

Več držav sicer podpira omejevanje cen plina, pri čemer pa se ne strinjajo, kako to storiti. Nekatere bi omejile cene za ves uvoženi plin, in ne zgolj za ruskega, medtem ko Madžarska nasprotuje kakršnikoli omejitvi cen plina. Ta skupaj s Slovaško tudi izrecno nasprotuje uvedbi cenovne kapice samo za ruski plin.

So pa države bolj naklonjene predvsem ukrepanju v podporo podjetjem, ki se zaradi velikih nihanj cen elektrike soočajo z likvidnostnimi težavami.

Kot je v sredo v DZ povedala državna sekretarka na infrastrukturnem ministrstvu Tina Seršen, je Slovenija predlagala vrsto ukrepov, ki bi preprečila ekstremna nihanja na energetskih borzah in posodobitev pravil trgovanja, ki bodo odsevala pravila na finančnih trgih. Gre za samodejne zaščitne sisteme, s katerimi bi naslovili visoko volatilnost.

Predlagala je tudi zagotovitev likvidnostne podpore vsem udeležencem na evropskem trgu, ki bi bila med državami primerljiva, zato da manjše članice EU ne bi bile v slabšem položaju.

Ideje Slovenije nikogar ne zanimajo

Po neuradnih informacijah si Slovenija prizadeva za to, da bi v času do uvedbe zgoraj omenjenih zaščitnih sistemov uvedli omejitev cen plina in elektrike. Pri tem sicer ni prejela podpore drugih držav članic, so povedali viri pri EU.

Članice se večinoma strinjajo tudi glede omejitev dobičkov podjetij, ki elektriko proizvajajo s tehnologijami, cenejšimi od plina. To velja tudi za ukrepanje za manjšo porabo elektrike, vendar pa se ne strinjajo z napovedjo predsednice Evropske komisije, da bi bilo znižanje obvezno.