Ideja za izlet: po sledeh EU projektov

Maj bo mesec dogodkov in tako priložnosti, da od blizu spoznate vse slovenske zanimivosti. Med 11. in 18. majem bo namreč v okviru kampanje EU projekt, moj projekt več kot 100 dogodkov v več kot 50 krajih po Sloveniji.

To so pozitivne zgodbe ljudi, ki so nastale s pomočjo evropskih sredstev. To je priložnost, da od blizu spoznate tradicijo in hkrati inovativno razmišljanje lokalnih junakov, ki so uresničili svoje ideje in izdelali projekte, o katerih bomo še veliko govorili.

Bi se odpeljali na malo drugačen kolesarski izlet po Loški dolini ali na pohod po krožni poti vojaške zgodovine? Preizkušali domače dobrote slovenskih kmetij? Si ogledali kakovostno gledališko produkcijo za otroke in mladino? Preverili, ali ste res zdravi in v dobri formi? Ali morda celo razmišljate o iskanju dela, selitvi v drugo evropsko državo ali samostojni podjetniški poti?

To so možnosti, ki jih boste lahko doživeli, in nekaj vprašanj, na katera boste dobili odgovor med 11. in 18. majem 2019. V tem tednu se bo namreč v okviru kampanje EU projekt, moj projekt že tradicionalno zvrstilo več kot 100 dogodkov v več kot 50 krajih po Sloveniji. Prek njih želijo v Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko skupaj s projektnimi partnerji pokazati, da lahko pozitivne rezultate projektov evropske kohezijske politike vidimo na vsakem koraku.

V 15 letih več kot 10.000 projektov

S pomočjo evropskih sredstev smo namreč v Sloveniji v zadnjih 15 letih uresničili več kot 10.000 projektov, ki so spisali številne uspešne zgodbe podjetij, občin, nevladnih in drugih organizacij ter številnih posameznikov. Z njimi se srečujemo vsak dan. Številne kraje smo povezali z avtocesto. Prenovili smo železniške poti in postaje. Varneje se sprehajamo in kolesarimo po številnih pločnikih in kolesarskih poteh. Svojim najmlajšim smo zgradili sodobne in prijazne vrtce. Številne čistilne naprave so vrnile življenje v naše reke in potoke.

Z evropskimi sredstvi pa ne moderniziramo samo prometnih povezav, objektov in projektov, ki zagotavljajo čistejše okolje in varčnejšo rabo energije, ampak predvsem vlagamo v ljudi in njihov razvoj. Spodbujamo zaposlovanje tako mladih kot starejših z zagotavljanjem novih znanj in s spodbujanjem projektov, ki odpirajo nova delovna mesta. Posebno pozornost namenjamo spodbujanju podjetništva, raziskav in inovacij z namenom povečanja konkurenčnosti našega gospodarstva in ne nazadnje dviga našega življenjskega standarda.

Letos se kampanji prvič priključujejo tudi zgodbe s področja kmetijskega sklada. Na naše vabilo se je odzvalo več kot 60 projektov, ki bodo v več kot 50 krajih po vsej Sloveniji samo letos organizirali več kot 100 zanimivih dogodkov.