Hujše kot v Jugoslaviji: Turčijo pretresa hiperinflacija

Po podatkih Svetovne banke je bila od leta 1965 do 1980 povprečna letna stopnja inflacije v Jugoslaviji 15,3-odstotna, od 1980 do 1987 pa celo 57,2-odstotna. Medtem za Turčijo ekonomisti napovedujejo, da bo inflacija v ostala na visoki ravni vse do konca leta, ko naj bi bila okoli 50-odstotna. Foto: Reuters