Hrvaška podaljšala nadzor cen bencina in dizla

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvo in trajnostni razvoj Ivo Milatić je na seji vlade pojasnil, da se cene goriv na sredozemskem trgu niso znižale, odkar so jih sredi oktobra prvič omejili. Zato so se odločili podaljšati vladno uredbo še za 30 dni.

Za razliko od prve omejitve, ko so določili najvišje maloprodajne cene litra 95-, 98- in 100-oktanskega bencina ter dizla, bodo po objavi v uradnem listu omejili zgolj cene 95-oktanskega goriva in dizla.

Če se cene goriv na svetovnih trgih umirijo …

Trgovci bodo cene preostalih goriv lahko oblikovali na trgu. Na svojih črpalkah bodo morali omogočati potrošnikom nakup goriv, za katera velja omejitev cene. Če ne obstaja možnost za nakup 95-oktanskega bencina ali dizla, bodo morali tudi goriva premium prodajati po zaščiteni ceni, je dejal Milatić.

Hrvaški premier Andrej Plenković je podaljšanje uredbe napovedal že v sredo. Pojasnil je, da vlada ima možnost omejevanja cene goriv za največ tri mesece. Danes je novinarjem dejal, da lahko uredbo tudi predčasno razveljavijo, če se bodo cene goriv na svetovnih trgih umirile.