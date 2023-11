Hrvaška državljanom v nakup ponuja zakladne menice

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vpis državnih zakladnih menic bo potekal v dveh krogih. Prvi krog vpisa je namenjen fizičnim osebam in se bo končal prihodnji ponedeljek, so sporočili s hrvaškega finančnega ministrstva. Drugi krog bo namenjen institucionalnim vlagateljem in bo potekal prihodnji torek.

Zakladne menice za državljane bo država izdala prihodnji četrtek, datum zapadlosti pa bo 21. november 2024 oz. eno leto od izdaje. Letna obrestna mera bo znašala 3,75 odstotka.

Vlagatelji bodo lahko vpisali za najmanj tisoč evrov menic, kar bo tudi nominalna vrednost ene zakladne menice, ki jo bodo državljani dobili po zapadlosti. Cena ene zakladne menice bo 963,95 evra, državljani pa bodo v enem letu lahko zaslužili najmanj 36,05 evra.

Hrvaški finančni minister Marko Primorac je vlagateljem priporočil, naj menic ne prodajajo pred zapadlostjo, saj si v tem primeru ne bi zagotovili dobička. Spomnil je tudi, da naložbe v zakladne menice po 1. januarju zaradi spremembe zakonodaje ne bodo več obdavčene z davkom na dohodnino.

Hrvaška vlada je v začetku leta prvič izdala tudi državne obveznice za državljane. Z njihovo prodajo državljanom in institucionalnim vlagateljem je zbrala 1,85 milijarde evrov.