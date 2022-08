Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Generalni sekretar ZN Antonio Guterres opozarja, da so največja naftna podjetja v preteklem četrtletju skupaj ustvarila skoraj sto milijard dolarjev dobička. Vlade vseh držav je pozval, naj te dobičke obdavčijo in sredstva porabijo za pomoč najranljivejšim. Foto: Reuters

Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je v sredo ostro kritiziral naftna in plinska podjetja po svetu, ki kujejo velike dobičke zaradi krize z visokimi cenami energentov. Dejal je, da je njihov pohlep naravnost grotesken, vlade pa je pozval, naj dobičke obdavčijo.

Guterres je opozoril, da so največja naftna podjetja v preteklem četrtletju skupaj ustvarila skoraj sto milijard dolarjev dobička. Vlade vseh držav je pozval, naj te dobičke obdavčijo in sredstva porabijo za pomoč najranljivejšim.

"Ta grotesken pohlep je prizadel najrevnejše in najranljivejše, ob tem pa uničuje naš edini dom," je dejal Guterres na novinarski konferenci ob objavi poročila Skupine za odgovor na globalno krizo, ki jo je ustanovil za soočanje s krizo prehrane, energije in financ.

Svet je komaj začel počasi okrevati po pandemiji koronavirusa, ko ga je Rusija z napadom na Ukrajino potisnila v novo krizo, od katere imajo koristi naftna in plinska podjetja.

Poročilo krizne skupine se osredotoča na energijo in Guterres bo skušal doseči podoben dogovor, kot je bil dosežen za izvoz žita iz Ukrajine.

Kriza s hrano se zmanjšuje in cene pšenice so od rekordnih že padle za okrog 50 odstotkov, cene koruze in gnojil pa za 25 odstotkov. Padla je tudi cena nafte, le cena plina ostaja zelo visoka.

Krizna skupina poziva države, naj skušajo varčevati z energijo, tudi pri uporabi klimatskih naprav, ter naj spodbujajo javni prevoz.