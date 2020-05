Gospodarska rast upadla za 2,3 odstotka

Domače trošenje se je v prvem četrtletju zmanjšalo za 3,1 odstotka, na kar sta vplivala tako končno trošenje, ki se je zmanjšalo za enak odstotek, kot bruto investicije, ki so se zmanjšale za 3,3 odstotka. V okviru končnega trošenja pa se je povečala potrošnja države, in sicer za 5,8 odstotka.

Končna potrošnja gospodinjstev se je v prvem četrtletju zmanjšala za 6,4 odstotka, bruto investicije v osnovna sredstva pa so se zmanjšale za 6,3 odstotka.

V območju z evrom se je BDP v prvem letošnjem trimesečju po zadnjih podatkih evropskega statističnega urada Eurostat v primerjavi z zadnjim lanskim skrčil za 3,8 odstotka, medletno pa za 3,2 odstotka.

Napovedi za Slovenijo za letos so tako globoko v minusu. Trenutne napovedi domačih in mednarodnih ustanov za letošnje gibanje slovenskega BDP napovedujejo padec gospodarske aktivnosti v višini od 5,5 odstotka do 16 odstotkov. Največ ustanov napoveduje padec okoli sedem oz. osem odstotkov.

Izvoz prvič v desetletju navzdol

Izvoz se je v prvem četrtletju leta v primerjavi z enakim lanskim četrtletjem zmanjšal za 1,6 odstotka, kar je prvič v zadnjih 10 letih, z izjemo drugega četrtletja 2012, ko se je zmanjšal za 0,1 odstotka.

Uvoz se je zmanjšal za 2,5 odstotka, zaradi tega razmerja je bil vpliv zunanje trgovinskega presežka na rast BDP pozitiven. K rasti BDP je tokrat prispeval 0,5 odstotne točke.

Zaposlenost je v začetku leta še naraščala. Skupna zaposlenost je v prvem četrtletju znašala 1.041.617 oseb, kar je za odstotek več kot v prvem četrtletju lani. Največ novozaposlenih oseb je bilo v gradbeništvu, zdravstvu in socialnem varstvu. Upad zaposlenosti pa so zaznali v kmetijstvu, drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih in predelovalnih dejavnostih.

Deflacija znašala 1,2 odstotka

V Sloveniji so se cene življenjskih potrebščin maja znova znižale, na letni ravni je bila deflacija tako kot aprila 1,2-odstotna, k njej pa so največ prispevali cenejši naftni derivati. Medtem so se cene na mesečni ravni zvišale, inflacija je bila 0,9-odstotna, k njej pa so največ prispevale višje cene svežega sadja.

V prvem četrtletju še brez vpliva epidemije na trg dela

Slovenski trg dela je bil v prvem letošnjem četrtletju še v dobrem stanju, epidemija novega koronavirusa nanj še ni imela vpliva. Stopnja anketne brezposelnosti je znašala 4,6 odstotka, kar je 0,3 odstotne točke manj kot v enakem obdobju lani, kažejo podatki državnega statističnega urada.

Za desetino nižji proračunski prihodki

Državni proračun je v prvih štirih mesecih letos izkazal 699,3 milijona evrov primanjkljaja. Prihodki v višini 3,03 milijarde evrov so bili v primerjavi z enakim lanskim obdobje nižji za 9,7 odstotka, predvsem zaradi zniževanja davčnih prihodkov, odhodki pa so se povečali za 10,9 odstotka na 3,73 milijarde evrov, je sporočilo finančno ministrstvo.