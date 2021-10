"Gospodarska klima je vedno ugodna"

"Na voljo smo za vse storitve od ustanovitve podjetja do vseh korakov, ki jih podjetje na določeni točki – naj bo to v fazi rasti ali v fazi krize – potrebuje. Pomagamo podjetjem pri prisilni poravnavi, pri ustanovitvi hčerinskega podjetja s stvarnimi vložki, pri dokapitalizacijah. Uredimo vso dokumentacijo za dokapitalizacijo ali ustanovitev podjetja, organiziramo cenitve premičnin in nepremičnin ter revizijo. Pri nas podjetniki dobijo vse, kar potrebujejo, ne glede na to, s katero dejavnostjo se ukvarjajo. Smo poslovno usmerjeni, saj poenostavljeno prisilno poravnavo ali stvarne vložke lahko pripravimo praktično za vsakogar," so povedali v podjetju ASF Invest. Nanje se po pomoč obrnejo podjetniki iz vseh vrst dejavnosti. Pišejo tudi sodna varstva, če kdo prejme kakšno kazen, česar je vedno precej.

Podjetnik je kot d. o. o. veliko bolj varen

Svojim strankam velikokrat svetujete preoblikovanje pravnoorganizacijske oblike podjetja iz s. p. v d. o. o. Katere so glavne prednosti preoblikovanja?

Glavna prednost je v tem, da gre pri samostojnem podjetniku za progresivno obdavčitev in zato več plača, pri družbi z omejeno odgovornostjo pa je obdavčitev fiksna. V današnjih časih je zelo pomembno tudi to, da večina podjetnikov, ki poslovno propadejo, ne propade po svoji krivdi. Takšne so moje izkušnje s strankami. Zgodi se verižna reakcija, ko nekdo ne plača storitve, izdelka … Nekateri podjetniki namreč ne poznajo določenih instrumentov, ki bi jih lahko rešili v tem primeru, in to je prisilna poravnava. Potem se zgodi, da pride do blokiranja računov in ne morejo delati naprej. Sledi konec podjetja. Misel o propadu podjetja je za podjetnika katastrofalna, stres je uničujoč, saj ga skrbi preživetje, lahko celo izgubi streho nad glavo. Če bi se podjetnik pravočasno preoblikoval v d. o. o., ne bi odgovarjal s svojim celotnim osebnim premoženjem. To prinese veliko manj stresa in sposobnost, da se lažje odzove na položaj, ki ga je mogoče nadzirati.

Prednosti preoblikovanja s. p. v d. o. o.: Najpomembnejša je varnost , saj d. o. o. odgovarja samo s premoženjem družbe. S. p. odgovarja za obveznosti z vsem svojim premoženjem.

, saj d. o. o. odgovarja samo s premoženjem družbe. S. p. odgovarja za obveznosti z vsem svojim premoženjem. Progresivna obdavčitev : večini uspešnih s. p.-jev se prevečkrat zgodi predobro poslovno leto in posledično plačajo absolutno preveč dohodnine.

: večini uspešnih s. p.-jev se prevečkrat zgodi predobro poslovno leto in posledično plačajo absolutno preveč dohodnine. Kredibilnost: če želimo širiti dejavnost, si z d. o. o .-jem pri strankah dvignemo kredibilnost.

Pomagate podjetjem pri pripojitvah in združitvah. Za kakšne poslovne priložnosti svetujete pripojitve in združitve podjetij?

Možnosti je zares veliko. Nekatera podjetja se združujejo, ker se dva ali več podjetnikov odloči za skupno sodelovanje in tako dvigneta skupno premoženje družbe. Mogoče se kdo, ki je prej ustanovil hčerinsko družbo, odloči, da ne bo imel več dveh družb, in to potem združi v eno družbo.

Pomagate tudi podjetjem pri razdelitvi in oddelitvi podjetij. Kakšna je razlika med tema dvema pojmoma?

Razlike praktično ni. Dva družbenika se namreč lahko odločita za to, da gre vsak svojo samostojno pot. Gresta narazen in naredimo jima oddelitev premoženja. Včasih podjetnik lahko tudi razdeli podjetje glede na dejavnosti.

"Vsak naredi napako, prav pa je, da jo potem popravi"

Za podjetja pripravljate vloge za začetek stečajnega postopka. Kako poteka ta proces?

Najprej pregledamo poslovanje in se pogovorimo s stranko. Svetujemo jim, če je smiselna uvedba poenostavljene prisilne poravnave, in sicer kadar je vsaj kakšna možnost, da se podjetje reši. Če te možnosti ni več, priporočamo, da stranka vsaj nekaj naredi in gre v stečaj. Pripravimo vlogo, pogledamo vse zadeve in morebiti odkrijemo tudi kakšne pretekle napake, ki jih je mogoče še odpraviti. Vsak naredi napako, prav pa je, da jo potem popraviš.

Kakšne so prednosti poenostavljene prisilne poravnave?

Razlika med prisilno poravnavo in stečajem je v tem, da je stečaj pravzaprav konec podjetja. Če podjetje nima premoženja, upniki ne bodo ničesar dobili. Če podjetje sicer nima premoženja, ima pa potencial, da lahko naprej živi, obstajajo načini, da se lahko reši prehudih dolgov, in potrebuje odblokiran račun, da lahko spet zadiha in dela. Ravno to je tisto – podjetniki ne vedo, da so na voljo rešitve, ki niti niso tako drage. Imamo več izkušenj s podjetniki, ki so bili povsem obupani, ker niso vedeli da sploh obstajajo rešitve. Ena teh rešitev za samostojne podjetnike in mikro družbe je poenostavljena prisilna poravnava. Namen poenostavljene prisilne poravnave je omogočiti podjetniku, da izvede ustrezne ukrepe in postane ponovno plačilno sposoben.

Virtualna pisarna Pri podjetju ASF je mogoče najeti tudi virtualno pisarno. Glavna prednost je, da ločiš poslovni del od fizičnega. Pri virtualni pisarni so zelo fleksibilni, z vsako stranko se pogovorijo in ugotovijo, kako ji lahko ustrežejo. Dogovorijo se o načinu prepošiljanja pošte in načinu komunikacije.

Za uspešno poslovno pot sta pomembni vizija in motivacija

Kakšna je trenutna gospodarska klima za podjetništvo?

Mislim, da je gospodarska klima za podjetnika, ki ima voljo, sanje in vizijo vedno ugodna. Res je, da veliko podjetnikov propade, res je, da mora veliko podjetnikov ponovno poskusiti od začetka. Res pa je tudi, da veliko podjetnikov uspe. In mislim, da se moramo zgledovati po teh. Gospodarsko razpoloženje in stopnja zaupanja podjetnikov se v letošnjem letu ponovno izboljšuje.

Kaj torej svetujete nekomu, ki se podaja v svet podjetništva?

Podjetništvo ni samo bogata žetev, je trdo delo in vztrajnost. Moj nasvet je "Go for it", torej naj se kar loti in sledi svoji viziji. Ni pomembno, s čim se bo ukvarjal. Če ima vizijo in željo ter motivacijo, mu nič ne stoji na poti.