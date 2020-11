Epidemija ni obrnila trenda, Kranj prehitel Ljubljano

Epidemija covid-19 je v prvem polletju letošnjega leta vplivala tudi na nepremičninski trg. Število poslov je bilo pričakovano manj, saj se je za dva meseca trgovanje z nepremičninami praktično zaustavilo, vendar na drugi strani cene niso padle.

Poslov manj, cene gor

Kot izhaja iz poročila Geodetske uprave, je bilo v prvi polovici letošnjega leta sklenjenih 13.300 kupoprodajnih pogodb, kar je za več kot četrtino manj kot v primerljivem obdobju lani. Ob tem je skupna vrednost poslov znašala okrog 900 milijonov evrov, kar je za 37-odstotkov manj kot v prvi polovici leta 2019.

"Izkazalo se je, da zaustavitev trgovanja ni vplivala na cene nepremičnin oziroma na trend njihove rasti. Po majskem preklicu ukrepov je stanovanjski nepremičninski trg hitro ponovno oživel, tako da je obseg trgovanja kmalu dosegel raven pred razglasitvijo epidemije," v poročilu ugotavlja Geodetska uprava.

Rekordna cena kvadratnega metra v Ljubljani

V Kranju so se cene rabljenih stanovanj najbolj dvignile. Foto: STA Čeprav so se pojavljala namigovanja, da bi lahko cene nepremičnin po letih rasti doživele spremembo trenda, se to ni zgodilo. Povprečna cena kvadratnega metra rabljenega stanovanja je dosegla novo rekordno raven pri 1.920 evrih za kvadratni meter, kar je za 110 evrov več kot v primerljivem obdobju lani. Povedano drugače, cena rabljenega kvadratnega metra stanovanja se je v prvi polovici dvignila za šest odstotkov.

Kot ugotavlja Stane Petavs, nepremičninski agent in bloger, se cene nepremičnin zelo počasi odzivajo na nove okoliščine.

"Ne gre za mesece, temveč leta. Šele jeseni prihodnje leto bomo videli pokoronski trend cen. Najemnine za stanovanja pa so se hitro znižale že ob prvem valu koronavirusa, predvsem zaradi ponudbe airbnb stanovanj," meni Petavs.

Najvišji skok v Kranju

Najdražja stanovanja so še vedno v Ljubljani, kjer je povprečna cena rabljenega stanovanja prvič presegla 2.900 evrov za kvadratni meter, kar je za pet odstotkov več kot v prvem polletju leta 2019.

Cene so se sicer najbolj povzpele v Kranju, kjer se je povprečna cena povzpela za šest odstotkov in znaša 2.180 evrov za kvadratni meter. Petavs razloge za največji skok v Kranju vidi v velikem pomanjkanju novogradenj.

"Očitno sta ozko grlo pomanjkanje ustreznih zemljišč in pridobivanje gradbenega dovoljenja," meni Petavs.

Po povprečni ceni kvadratnega metra rabljenega stanovanja Ljubljani sledi Obala brez Kopra z 2.380 evri, za tem Koper z 2.260 in okolica Ljubljane z 2.250 evri. V Kranju povprečna cena kvadratnega metra znaša 2.180 evrov.

Foto: Bor Slana

Večjih padcev cen ni pričakovati

Večjih pretresov slovenski nepremičninski trg za zdaj ni doživel. Kakšne pa so napovedi za prihodnje leto?

"Glede na unikatno gospodarsko krizo napovedi niso preveč smiselne, veliko bolj pa me skrbi za poslovne nepremičnine. Upam, da bo čim prej oživelo trgovanje z nepremičninami, ker bomo potem imeli tudi prave cene," napoveduje Petavs.

Geodetska uprava v komentarju za naprej ne pričakuje hitrega padca cen stanovanj, saj praviloma traja nekaj let, da se ponudba prilagodi in se začno cene spuščati, in še nekaj let, da dosežejo dno.

"Čim dlje bo epidemija trajala, tem večja je verjetnost, da bo začela negativno in dolgoročneje vplivati na plačilno sposobno povpraševanje po stanovanjskih nepremičninah. V tem primeru bi se začel čas prodaje, predvsem novih stanovanj, podaljševati, upad števila stanovanjskih kupoprodaj pa bi bil vse dolgoročnejši," dodajajo na Geodetski upravi.