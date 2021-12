Ekskluzivne ugodnosti in doživetja, povezana s Premium bančnimi storitvami

Nova KBM se uspešno prilagaja spremenjenim navadam strank in najsodobnejšim trendom na področju vrhunskih bančnih storitev. Najzahtevnejšim strankam je tako na voljo Paket Premium , ki združuje Premium storitve za dnevno upravljanje financ in osebno obravnavo na najvišji ravni, zaradi česar si je prislužil nadpovprečne ocene zadovoljstva strank. Te cenijo predvsem celovitost ponudbe, ki vključuje strokovne storitve osebnega bančnika, prioritetno obravnavo, poslovanje na daljavo brez čakalnih vrst ter večjo zasebnost v ločenih poslovnih prostorih. Ker so v Novi KBM predani visokim ciljem svojih Premium strank, dodatno vrednost paketa predstavlja še letno 360-stopinjsko finančno svetovanje z izdelavo poročila in finančnega načrta.

Za zadovoljstvo strank skrbi 47 Premium osebnih bančnikov na 29 lokacijah po vsej Sloveniji, ki jih lahko stranke obiščejo osebno ali se, predvsem v zdajšnjih časih, z njimi povežejo prek sodobnih elektronskih poti. Osebni bančnik je Premium stranki na voljo vsak delavnik med 8. in 20. uro.

Nova KBM je edina banka v Sloveniji, ki imetnikom Paketa Premium ponuja kartico Visa z lastnostmi Platinum Visa kartice. Z njo so Premium strankam na voljo posebne ekskluzivne ugodnosti pri skrbno izbranih partnerjih. Ponudba Paketa Premium Nove KBM torej presega vrhunske bančne storitve, saj jih povezuje z zanimivimi zgodbami in edinstvenimi doživetji. Odzivi strank na dogodke in doživetja, ki so namenjena izključno Premium strankam, je odličen, po priljubljenosti pa izstopajo dogodki, ki so povezani s kulinariko in z zdravim načinom življenja. V sodelovanju z JRE Slovenija, združenjem vrhunskih chefov in restavracij, med katerimi so tudi tiste z Michelinovimi zvezdicami, so Premium strankam na voljo številne dodatne ugodnosti, kot so darila v JRE restavracijah ob plačilu s premium karticami Nove KBM nad določenim zneskom, možnost udeležbe na MasterClass kulinaričnih delavnicah, druženja na vrhunskih kulinaričnih dogodkih in osebna srečanja s chefi.