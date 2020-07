Dunaj razvija eno najmodernejših podzemnih železnic na svetu

V avstrijski prestolnici pravkar preizkušajo nove sodobne vlake podzemne železnice, imenovane X-Wagen. Ti bodo čez dve leti nadomestili trenutne vlake na linijah U1 in U4, leta 2025 pa bodo na novo zgrajeni progi U5 začeli vozitikot samovozeči vlaki, so sporočili iz predstavništva mesta Dunaj v Ljubljani.

Foto: Predstavništvo mesta Dunaj v Ljubljani

Novi vlaki X-Wagen, ki so pravkar uspešno prestali testiranje pri simulaciji ekstremnih vremenskih razmer, so udobnejši, varnejši, večji ter lažje dostopni za invalidske in otroške vozičke. V 90 odstotkih so zgrajeni iz materialov, ki jih je mogoče reciklirati, način izdelave pa je potekal s posebej nizko porabo energije. 111-metrske vlake izdeluje podjetje Siemens na Dunaju, v njih pa je prostora za 928 potnikov, so dodali.

"Lahko prihranimo do 75 tisoč ton ogljikovega dioksida na leto"

"Vlaki X-Wagen predstavljajo novo poglavje v zgodovini dunajske podzemne železnice. Zgraditev nove linije U5 in podaljšanje U2 sta največji okoljski projekt v mestu, s katerim omogočamo vožnjo dodatnim 300 milijonom potnikov letno. S tem ogromnim povečanjem ponudbe lahko prihranimo do 75 tisoč0 ton ogljikovega dioksida na leto. Ti visoko zmogljivi vlaki bodo varno, hitro in do okolja prijazno prevažali še mnogo generacij," je povedal direktor dunajskega javnega podjetja Wiener Linien Günter Steinbauer.

Foto: Predstavništvo mesta Dunaj v Ljubljani

Kot so še zapisali, se po končani gradnji nove linije podzemne železnice U5 leta 2025 na Dunaju začenja tudi novo obdobje avtonomnih vlakov, kot ga že poznajo na primer v Parizu ali Barceloni. Tovrstni vlaki veljajo za varnejše in zanesljivejše, saj se vrata odprejo šele, ko se vlak na postaji popolnoma ustavi, poleg tega imajo tudi manj zamud.

Do podnebja prijazno mesto

"Ti vlaki peljejo Dunaj v smeri do podnebja prijaznega mesta. Kdor se pri nas vozi z javnim prevozom, prihrani kar 1,5 tone ogljikovega dioksida letno. Z odlično mrežo javnega prevoza in ugodno letno vozovnico omogočamo meščanom, da na ta način tudi prispevajo k varovanju okolja," je prepričana dunajska mestna ministrica za okolje Ulli Sima.

Podjetje Wiener Linien je lani znova doseglo rekordno prodajo letnih vozovnic za javni promet. Imetnikov letne vozovnice za 365 evrov je v avstrijski prestolnici kar 852 tisoč, kar je več, kot je registriranih avtomobilov. Dunajčani bodo letos v gradnjo mreže javnega prevoza investirali 368 milijonov evrov, so še dodali.