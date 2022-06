Dubrovnik izgubil naslov najdražjega mesta na Hrvaškem

Portal Numbeo.com, največja svetovna baza podatkov o stroških in kakovosti življenja, kjer zbirajo podatke o življenju prebivalcev v več kot 3.200 mestih na svetu, je Zadar po stroških življenja uvrstil na sam vrh najdražjih mest na Hrvaškem. Sledijo mu Dubrovnik, Zagreb, Reka in Split.

Hrvaška televizija RTL je v reportaži iz Zadra anketirala številne domačine. Čeprav nihče ni vedel, da živijo v najdražjem mestu v državi, so se vsi strinjali, da so cene drastično narasle. To opažajo tudi tuji turistični gostje. Predvsem Nemci in Avstrijci ugotavljajo, da so cene enake kot pri njih doma, oziroma nekatere so celo dražje. Kljub dejstvu, da je življenjski standard Hrvatov precej nižji od državljanov zahodnoevropskih držav.

Upad kupne moči opaža tudi prodajalec na zadrski tržnici. "Plače in pokojnine so nizke, ljudje se težko prebijajo iz meseca v mesec. Kot prodajalec vidim, koliko denarja imajo ljudje s seboj, in jim skušam priti nasproti, da lahko kaj kupijo," je pojasnil Željko Jurjević.

Stanovanjski stroški v Zadru so za 22 odstotkov višji kot v Zagrebu, življenjski stroški štiričlanske družine pa desetino višji kot v prestolnici.

Turizem ima na podražitve velik vpliv

V reportaži RTL ugotavljajo, da je na podražitve življenja v mestu zagotovo vplival turizem, ki predstavlja velik delež prihodkov mesta.

"Življenje na obali je na nek način postalo luksuz. Realni dohodek prebivalcev Zadra, ki živijo samo od svojega dela, je vse nižji in nižji. Razmere za 'navadne prebivalce' res niso lahke," je prepričan Jurica Bosnar z Oddelka za ekonomijo Univerze v Zadru.

Razcvet nepremičninskega trga

Turizem je v veliki meri odgovoren tudi za povečano vlaganje v nepremičninski trg in gradnjo stanovanjskih objektov. Cene nepremičnin sicer še niso prehitele tistih v Dubrovniku ali Splitu, a se hitro dvigajo.

Tako je cena kvadratnega metra stanovanj v zadnjih petih letih zrasla od 200 do 350 evrov letno. Trenutno je treba odšteti okoli 2.500 evrov, pa tudi mnogo več. Zadar beleži tudi rekordne prihodke od komunalnih prispevkov, kar pomeni, da se še nikoli prej ni toliko gradilo kot zdaj, še izpostavljajo v reportaži RTL.