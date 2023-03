Država lani z nekoliko nižjim primanjkljajem in dolgom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

2022 so primanjkljaj po pojasnilih statistikov ustvarili vsi trije podsektorji države: primanjkljaj centralne države, torej državnega proračuna, je bil pri skoraj 2,11 milijarde evrov, občine so skupaj izkazale za 109 milijonov evrov primanjkljaja, skladi socialne varnosti, torej pokojninska in zdravstvena blagajna, pa 104 milijone evrov.

Prihodki države so bili s 25,17 milijarde evrov za 7,4 odstotka višji kot 2021. Davčni prihodki so se pri tem zvišali za 7,3 odstotka, prihodki od socialnih prispevkov pa za 6,5 odstotka.

Izdatki sektorja so bili s 27,49 milijarde evrov za 6,3 odstotka višji kot predlani.

Javni dolg je konec 2022 znašal 41,24 milijarde evrov ali 69,9 odstotka BDP. V primerjavi s koncem 2021 se je nominalno zvišal za blizu 2,37 milijarde evrov, a se je zaradi krepke gospodarske rasti, relativno, glede na BDP, znižal za 4,5 odstotne točke.