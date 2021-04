Država, ki za prvomajske praznike napoveduje turistični bum

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kitajska za prvi teden maja napoveduje turistični bum, saj je pred prazniki omilila pogoje potovanj. Tako na primer domači turisti z območij z nizko stopnjo tveganja okužbe za potovanje ne potrebujejo več testiranja na okužbo z novim koronavirusom. Veljavni pa ostajajo splošni varnostni ukrepi, kot sta nošenje mask in razkuževanje rok.

Na Kitajskem bo praznične dni ob 1. maju za potovanje izkoristilo okoli 250 milijonov ljudi, ocenjujejo v državi. Po navedbah kitajskega ministrstva za javno varnost so hotelske in letalske rezervacije občutno presegle predpandemične ravni iz leta 2019. Na Kitajskem se prvomajski prazniki začnejo s 1. majem in trajajo pet dni.

Skoraj 50-odstotna rast prihodkov od turizma

Rezervacijska platforma Ctrip, katere podatke povzema kitajska tiskovna agencija Xinhua, ugotavlja, da so rezervacije letalskih vozovnic, nastanitev, vstopnic v različne atrakcije in najema avtomobilov za čas prvomajskih praznikov do sredine aprila glede na enako obdobje leta 2019 porasle za 23 odstotkov, 43 odstotkov, 114 odstotkov oziroma 126 odstotkov.

Raziskovalna institucija China Tourism Academy ocenjuje, da bodo Kitajci letos opravili 4,1 milijarde domačih turističnih potovanj. To bi predstavljalo 42-odstotno rast glede na lansko leto. Prihodki od domačega turizma naj bi poskočili za 48 odstotkov na 3.300 milijard juanov (421 milijard evrov).

