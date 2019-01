Dobro plačilo in nič odgovornosti: tako je, če delaš za slabo banko

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zakaj je po dveh letih uspešne sanacije odstopil prvi mož največje prašičje farme v državi in kakšno vlogo ima pri tem slaba banka?

Direktor Farm Ihan David Skornšek predčasno zapušča največjega rejca prašičev v državi.

"Danes smo imeli zadnji kolegij," je potrdil za Siol.net. Odhaja konec meseca, namesto njega pa bo družbo vodil Miha Rozman, ki je v Farme Ihan prišel v začetku lanskega leta.

O razlogih za odhod Skornšek ni želel govoriti. Po naših informacijah pa je njegova odločitev povezana z zadnjimi kadrovskimi potezami edinega lastnika Farm Ihan, Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB), bolj znane kot slabe banke.

Foto: LinkedIn Ta je nedavno za prokurista imenovala Boruta Mavsarja, ki je v preteklosti med drugim deloval v Semenarni Ljubljana. Skornšek naj bi to potezo razumel kot nezaupanje edinega lastnika, torej DUTB.

Mavsar je sicer direktor nabave in prodaje v Hotelih Bernardin, kjer je predsednik upravnega odbora Andrej Prebil, izvršni direktor DUTB za upravljanje sredstev.

Visoki stroški za ljudi slabe banke

Za zdaj ni jasno, zakaj Farme Ihan potrebujejo prokurista, ki običajno ne sprejema poslovodnih odločitev, z njegovim delom pa so povezani visoki stroški poslovanja. Družba je namreč v zadnjih letih iskala prihranke na vseh področjih in se komaj izvila iz izgube.

Foto: STA Po naših podatkih naj bi Mavsar prejemal okoli šest tisoč evrov mesečnega plačila. Poleg tega Farme Ihan že imajo dve članici nadzornega sveta, ki sta bili imenovani v času DUTB. Skupna plačila za njuno in Mavsarjevo delo na letni ravni pa že presegajo 100 tisoč evrov.

Zaradi tega v poslovnih krogih že krožijo informacije o izčrpavanju družbe v upravljanju države z zaposlovanjem ljudi, ki si zagotovijo visoke prejemke in imajo razmeroma malo odgovornosti.

Na pojasnila DUTB o Mavsarjevi zaposlitvi, njegovi vlogi in plačilu še čakamo.

Komu bodo prodali prašičerejo in govedorejo

David Skornšek, ki je občutno pripomogel k izboljšanju poslovanja Farm Ihan, zapušča družbo v času, ko je v sklepni fazi prodaja njenega premoženja.

V DUTB so namreč po tem, ko so razlastili dolgoletnega prvega moža Marka Višnarja in prevzeli lastništvo Farm Ihan, sprejeli načrt, po katerem bodo družbo razkosali in njeno premoženje prodali po delih.

V naslednjih tednih naj bi v DUTB sprejeli odločitev o (ne)prodaji govedoreje oziroma hčerinske družbe GO-KO. Koliko zavezujočih ponudb so prejeli za to dejavnost, še ni znano. V fazi zbiranja nezavezujočih ponudb je prispelo približno 10 ponudb, večino so jih oddali domači kmetje.

Foto: Farme Ihan

Farma Ihan je sicer največja slovenska farma krav mlekaric. Šteje 1.600 glav črno-bele pasme govedi, ki je doma na petih lokacijah v okolici Kočevja. Obdelujejo še 1.700 hektarjev zemljišč v lasti državnega sklada kmetijskih zemljišč in gozdov, vso osnovno krmo (travno in koruzno silažo in seno) pridelajo sami.

Novega lastnika iščejo tudi za dejavnost prašičereje oziroma proizvodnjo svinjskega mesa. Po ocenah poznavalcev pa je nabor kupcev omejen, saj je igralcev na trgu preveč, poleg tega pa se panoga že dalj časa spopada z nizkimi cenami mesa na trgovskih policah.

Med mogočimi kupci bi bila Jata Emona, ki je lani kupila družbo Kras Sežana. Druga pa je Panvita, ki je v lasti pomurske družine Polanič.

Na prodaj je tudi 140 tisoč kvadratnih metrov veliko zemljišče v Ihanu. Na njem bi lahko po besedah župana Domžal Tonija Dragarja avtoprevozniki zgradili skupno parkirišče za več sto kamionov.

DUTB bo iskala kupca tudi za 25-odstotni lastniški delež Panvite.

Izboljšujejo poslovanje

"Zapuščam družbo, ki izboljšuje rezultate in posluje stabilno," nam je pojasnil Skornšek, ki je vodenje Farm Ihan prevzel novembra 2016.

V pravkar končanem poslovnem letu je skupina, ki zaposluje okoli 300 ljudi, so po prvih ocenah ustvarila okrog 35 milijonov evrov prihodkov od prodaje. To pomeni, da jim jih je uspelo obdržati na ravni leta 2017.

So pa krepko popravili likvidnost in dobičkonosnost. Še leta 2016 je denarni tok iz poslovanja (EBITDA) dosegel okoli milijon evrov, zdaj pa na letni ravni znaša že 1,85 milijona evrov.

Svoje obveznosti do bank, kooperantov in drugih dobaviteljev redno poravnavajo. Ob tem razvijajo blagovno znamko Anton, ki temelji na modelu 4 x SI (rojeno, vzrejeno, zaklano in predelano v Sloveniji), kar zagotavlja 100-odstotno slovensko poreklo.

Foto: STA

Nizke odkupne cene in zavajanje o poreklu mesa

Farme Ihan se tako kot Panvita, Kras, Meso Kamnik, Celjske mesnine in druge družbe, ki delujejo v domači mesnopredelovalni industriji, že dalj časa spopadajo s težavami na trgu.

Velike preglavice jim povzročajo nizke odkupne cene mesa, s katerimi ne zmorejo pokriti stroškov, zavajanje trgovcev o poreklu mesa, prodor tuje konkurence in tudi zapiranje poslovalnic Mercatorja, našega največjega trgovca.

Predstavniki stanovskih združenj so v preteklosti opozarjali tudi na nepravično razdelitev dohodkov v verigi od proizvodnje do prodaje mesa, ki gre predvsem v prid trgovcev, in na nizko samooskrbo s svinjskim mesom, ki komaj presega 30 odstotkov.

Tudi Skornšek se je kot predsednik sekcije za prašičerejo zavzemal za uvedbo masnih bilanc, prek katerih bi spremljali sveže meso slovenskega porekla po verigi od rejca navzgor, in tudi za uvedbo slovenske borzne cene.