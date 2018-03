Bodoči direktor Magne v Hočah se uči slovensko

Doslej so od predvidenih 400 delavcev, kolikor jih bo našlo delo v prvi fazi gradnje lakirnice v Hočah, zaposlili prvih 50. Ti so januarja začeli usposabljanje v matični tovarni v Gradcu, kjer so začasno zaposleni prek zaposlitvene agencije. Ko bodo svoje znanje začeli prenašati na sodelavce v Hočah, pa bodo zaposleni neposredno v Magnini slovenski hčerinski družbi, zatrjujejo v projektni pisarni, ki skrbi za gradnjo tovarne, zaposlovanje in drugo.

Februarja so v Gradcu izvedli drugi zaposlitveni dan za izbiro naslednje skupine sodelavcev. Končni izbor 45 kandidatov bodo opravili v kratkem, tako kot prva skupina pa se bodo junija začeli usposabljati v graški tovarni.

Delovni jezik v Hočah bo slovenščina

V Magni pojasnjujejo, da je osnovno znanje nemškega jezika (stopnja A2) pogoj le za prvi dve skupini zaposlenih, ki se usposabljata oziroma se bosta usposabljali v Gradcu. Poudarjajo, da bo delo v hoški tovarni potekalo v slovenskem jeziku. Prva skupina zaposlenih bo v Hočah začela delati oktobra, ko se bo predvidoma začela poskusna proizvodnja.

V graški Magni Steyr se trenutno usposablja 50 delavcev, ki bodo oktobra začeli uvajanje sodelavcev v lakirnici v Hočah. Foto: Miha Merljak Ker bo v Hočah delovni jezik slovenščina, se ga uči tudi bodoči direktor David Adam, vodja projekta Magna Nukleus že od vsega začetka ideje o postavitvi lakirnice v Hočah. V družbi Magna Steyr je 37-letni Adam zaposlen od leta 2000 in je bil doslej vključen v številne mednarodne projekte podjetja. Živi na jugu Avstrije, v bližini slovenske meje.

Zaposlenih ne nameravajo iskati čez mejo

V projektni pisarni zatrjujejo, da so z iskanjem delavcev zadovoljni. "Prejemamo dovolj prijav, prijavljajo se kandidati z ustrezno izobrazbo in znanji. Zaposleni prihajajo pretežno iz širše štajerske regijske in doslej ni bilo potrebe, da bi prihodnje zaposlene iskali v oddaljenejših regijah ali celo drugih državah. Tega tudi ne načrtujemo," so nam odgovorili.

Trenutno iščejo zaposlene v oddelkih za nadzor, proizvodnjo, vzdrževanje, načrtovanje in kakovost. V prihodnjih tednih bodo začeli iskanje sodelavcev tudi za druge oddelke.

"Iščemo zelo širok spekter kvalifikacij, povezanih s proizvodnjo, vzdrževanjem, finančnim poslovanjem, upravljanjem človeških virov in različnimi podpornimi storitvami. Iščemo usposobljene kvalificirane delavce s povsem specifičnimi veščinami, potrebujemo pa tudi veliko število nekvalificiranih delavcev, ki jih bomo sami usposabljali za prihodnja delovna mesta," še pravijo.

David Adam je vodja projekta Magna Steyr Hoče že od vsega začetka ideje o postavitvi lakirnice v Hočah. 37-letni Adam je v družbi zaposlen od leta 2000. Foto: Magna Steyr Kdaj bo zaposlenih vseh predvidenih 400 delavcev v Hočah, v Magni ne želijo napovedovati. "To je odvisno od gradnje, pridobitve vseh potrebnih dovoljenj, začetka proizvodnje in drugih dejavnikov," odgovarjajo.

Proizvodnjo linijo bodo začeli sestavljati že prihodnji teden

Gradnja po navedbah investitorja dobro napreduje, zelo so zadovoljni tudi z izvajalci gradnje. Ker so jim bile ugodne vremenske razmere naklonjene v večjem delu zime, je bil osrednji tovarniški objekt zgrajen celo dva tedna pred rokom. Objekt je pokrit in zaprt, od decembra v njem izvajajo dela na montaži protipožarnega sistema, razsvetljave ter električnih in drugih notranjih inštalacij.

Večje količine zapadlega snega jim torej niso povzročale preglavic, saj dela izvajajo v objektu. Že prihodnji teden bodo začeli montažo notranje opreme, vključno s proizvodno linijo. Ob lepšem vremenu se bosta nadaljevala tudi gradnja spremljajočih objektov in urejanje zunanjih površin.