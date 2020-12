Delodajalska združenja pozivajo k upoštevanju ukrepov

Več delodajalskih združenj z namenom zajezitve in obvladovanja epidemije prebivalce Slovenije ter vodstva podjetij in zaposlene v podjetjih in drugih ustanovah poziva k spoštovanju priporočil za preprečevanje širjenja okužb z boleznijo covid-19. V primeru poslabšanja epidemioloških razmer namreč pričakujejo popolno zaprtje vseh nenujnih dejavnosti, česar pa si ne želijo, saj bi to imelo še hujše posledice za njihovo že tako oslabljeno gospodarstvo kot tudi za blaginjo posameznikov.

Z namenom zajezitve in obvladovanja epidemije covid-19 Trgovinska zbornica Slovenije (TZS), Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS), Gospodarska zbornica Slovenije (GZS), Združenje delodajalcev Slovenije (ZDS) in Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije (ZDOPS) vse prebivalce Slovenije kot tudi vodstva podjetij in zaposlene v podjetjih ter drugih institucijah pozivajo k strogemu in doslednemu spoštovanju priporočil za preprečevanje širjenja okužb z boleznijo covid-19.

"Le striktno izvajanje priporočil in ukrepov bo pripomoglo k stabilizaciji in obvladovanju trenutnih razmer ter dopuščalo vsaj delno izvajanje storitvenih dejavnosti v Sloveniji ter nadaljevanje sproščanja," so prepričani.

V sporočilu za javnost so zapisali, da morajo vodstva podjetij še naprej zagotavljati varno delovno okolje, odgovornost zaposlenih pa je, da ukrepe in priporočila dosledno izvajajo. Prav tako tudi od prebivalcev pričakujejo, da se vedejo odgovorno do sebe in do drugih ter tako pripomorejo k obvladovanju razmer in k nadaljnjemu sproščanju.

V primeru poslabšanja epidemioloških razmer namreč pričakujejo popolno zaprtje vseh nenujnih dejavnosti, česar pa si ne želijo, saj bi to imelo še hujše posledice za njihovo že tako oslabljeno gospodarstvo kot tudi za blaginjo posameznikov.

Poziv delodajalcem: Okrepite notranji nadzor nad spoštovanjem ukrepov zdravstvene stroke in NIJZ

Združenja posebej pozivajo k doslednemu izvajanju ukrepov v podjetjih, med katerimi so redno čiščenje in razkuževanje rok, delovnih površin in delovne opreme, izogibanje druženja med odmori (malica, kajenje), ločevanje delovnega prostora, če je le mogoče, redno zračenje prostorov (vsaj enkrat na uro po pet minut) ali primerno ventilacijo v prostorih, ustrezna medsebojna varnostna razdalja, možnost podaljšanja obratovalnega časa prodajaln (na primer zjutraj), komuniciranje brez osebnih stikov s poslovnimi parterji in sodelavci (izvajanje sestankov prek aplikacij na daljavo, telefona, interneta), spodbujanje dela od doma, aktivno spodbujanje zaposlenih, da v primeru bolezni ostanejo doma in o tem obvestijo nadrejene.

Priporočajo poostritev internega nadzora nad izvajanjem ukrepov v podjetjih in drugih institucijah ter obsežnejšo uporabo hitrih testov za zaposlene, upoštevajoč tudi predvidena sredstva države za njihovo sofinanciranje.

Poziv potrošnikom: Spoštujte pravila in ukrepe zdravstvene stroke in NIJZ

Združenja potrošnike in vse prebivalce Slovenije pozivajo, naj spoštujejo predpisano varnostno razdaljo do drugih obiskovalcev/potrošnikov v prodajalnah, naj nosijo masko, obvezno razkužujejo roke tako ob vstopu kot izstopu iz prodajaln, naj spoštujejo ločene vhode in izhode, ki so označeni, prav tako naj spoštujejo varnostno razdaljo pred blagajnami in čim bolj uporabljajo brezgotovinsko plačevanje.

Pozivajo tudi k strpnosti in odgovornosti do sebe in drugih. Potrošniki naj gredo v trgovino in po opravkih sami, če je to le mogoče; otroci naj ostanejo doma. Uporabljajo naj razkužene košare in vozičke. Spoštujejo naj ranljive skupine obiskovalcev in njihove omejitve. Spoštujejo naj navodila zaposlenih in varnostnega osebja, saj so namenjena zagotavljanju našega zdravja. V poslovnih prostorih naj se stranke ne zadržujejo dlje, kot je to potrebno.

Odgovorno naj prebivalci ravnajo tudi doma: redno naj si umivajo ali razkužujejo roke, skrbijo naj za redno prezračevanje zaprtih prostorov. Spoštujejo naj prepoved druženja ter nosijo masko, kadarkoli zapustijo dom.

"S skupnimi močmi lahko zajezimo širjenje epidemije, ohranimo zdravje in pospešimo odpiranje zaprtih storitvenih podjetij. Bolj dosledni bomo pri spoštovanju preventivnih ukrepov, prej bomo lahko obnovili življenje, ki ga pogrešamo," so še zapisali.