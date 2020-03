Delodajalci zaradi koronavirusa znova pozvali k takojšnjemu ukrepanju

Vpliv širjenja koronavirusa iz Kitajske v Evropo oziroma države v soseščini se je intenziviral, so v Združenju delodajalcev Slovenije (ZDS) zapisali v sporočilu za javnost. Posledice se po njihovih besedah ne odražajo več le v podjetjih, ki so močno vezana na kitajski trg, temveč v vseh gospodarskih dejavnostih, piše STA.

Ministra Počivalška pozvali k ukrepanju, a niso dobili nobenega odgovora

"Posledice se kažejo v drastičnem upadu poslovanja, v nekaterih dejavnostih celo v ničelnem poslovanju," so opozorili in dodali, da dnevno prejemajo pozive članov k takojšnjemu ukrepanju. V mnogih podjetjih so namreč že prisiljeni k odpuščanju zaposlenih, so izpostavili.

V ZDS so sicer v želji po ustrezni izmenjavi informacij in pripravljenosti na spopadanje s posledicami za celotno gospodarstvo poziv k nujnemu sklicu strokovnega sveta za konkurenčno in stabilno poslovno okolje gospodarskega ministra Zdravka Počivalška pozvali že 25. februarja, a z ministrstva niso dobili nobenega odgovora.

Foto: Reuters

Zdaj so zato znova pozvali k takojšnji pripravi ukrepov v sodelovanju s socialnimi partnerji. "Ob tem smo že predlagali ukrepe v smeri subvencioniranja čakanja na delo in subvencioniranja krajšega delovnega časa ter omilitev vseh zakonskih pogojev za delo na daljavo oziroma delo od doma," so spomnili. Ukrepe je treba, če se želi podjetjem in zaposlenim omogočiti preživetje, aktivirati takoj, so prepričani.

Počivalšek se je sicer pred desetimi dnevi sestal z direktorji nekaterih podjetij, po sestanku pa dejal, da izbruh koronavirusa na slovensko gospodarstvo še nima večjega vpliva, a se ponekod pojavljajo težave. Hkrati je pojasnil, da država že razmišlja o ukrepih, na primer o subvencioniranju čakanja na delo. Ob tem je poudaril, da morajo morebitni ukrepi za zaščito javnega zdravja zagotavljati pretočnost blaga, še navaja STA.