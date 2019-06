Cene stanovanjskih nepremičnin še višje, v Ljubljani navzdol

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Cene stanovanjskih nepremičnin so se v prvem četrtletju v primerjavi z zadnjim lanskim zvišale za 0,8 odstotka, glede na enako obdobje lani pa za 8,4 odstotka. Rabljena stanovanja so se podražila za 1,3 in 8,9 odstotka, pri čemer so se v Ljubljani na četrtletni ravni pocenila. Statistični urad je sicer popravil podatke za celotno lansko leto.

Cene rabljenih stanovanjskih nepremičnin, s katerimi je bila opravljena velika večina prometa (2285 od skupno 2363 sklenjenih poslov), so se na četrtletni ravni zvišale za 0,6 odstotka, na letni pa za 9,9 odstotka, je danes objavil državni statistični urad.

Pri tem so se rabljena stanovanja na četrtletni ravni podražila za 1,3 odstotka, na letni pa za 8,9 odstotka. V Ljubljani so cene rabljenih stanovanj glede na prejšnje četrtletje upadle za 0,5 odstotka, glede na enako obdobje lani pa porasle za 2,7 odstotka. V preostali Sloveniji so bila rabljena stanovanja na četrtletni ravni dražja za 2,4 odstotka, na letni ravni pa za 12,8 odstotka.

Rabljene hiše so bile v četrtletni primerjavi cenejše za 0,9 odstotka, v letni primerjavi pa dražje za 12,4 odstotka.

Nova stanovanja so se v zadnjem četrtletju podražila za 9 odstotkov

Nove stanovanjske nepremičnine so se glede na prejšnje trimesečje podražile za 6,9 odstotka, glede na lansko prvo četrtletje pa pocenile za odstotek.

Pri tem so se nova stanovanja na četrtletni ravni podražila za devet odstotkov, na letni ravni pa pocenila za 0,5 odstotka. Nove hiše so bile za 3,3 odstotka dražje kot v prejšnjem četrtletju in za odstotek dražje kot v enakem obdobju lani.

Statistični urad je danes tudi ponovno objavil podatke o indeksih cen stanovanjskih nepremičnin za vsa lanska četrtletja, ki jih je 17. maja zaradi napak v postopku izračuna indeksov umaknil.

Lani so se najbolj podražila rabljena stanovanja

Cene stanovanjskih nepremičnin so se v zadnjem četrtletju 2018 v primerjavi z zadnjim četrtletjem 2017 zvišale za 9,1 odstotka.

Najizraziteje so se zvišale cene rabljenih stanovanj, za 10,9 odstotka. V Ljubljani so bile cene teh višje za osem odstotkov, v preostali Sloveniji pa za 12,6 odstotka. Cene rabljenih hiš so se zvišale za 8,9 odstotka.

Cene novih stanovanjskih nepremičnin so se v povprečju za malenkost znižale (za 0,4 odstotka). Pri tem so bile cene novih stanovanj nižje za 0,5 odstotka, cene novih družinskih hiš pa višje za 0,1 odstotka.

Povprečna rast cen je bila v letu 2018 glede na povprečje leta 2017 9,8-odstotna. Povprečno najvišjo rast cen stanovanjskih nepremičnin so zaznali v drugem četrtletju, ko je bila 3,8-odstotna, povprečno najnižjo pa v tretjem četrtletju, 0,4-odstotno.

Nove stanovanjske nepremičnine so se v prvih dveh četrtletjih v povprečju dražile (za 7,6 in 11 odstotkov), v drugih dveh četrtletjih pa cenile (za 15,8 in 0,9 odstotka). Rabljene stanovanjske nepremičnine so se vse leto dražile, najbolj v zadnjem četrtletju, za 3,5 odstotka, najmanj pa v prvem četrtletju, za 0,9 odstotka.

S stanovanjskimi nepremičninami je bilo v letu 2018 opravljenih 9423 poslov, kar je okoli 14 odstotkov manj kot v letu prej, ko je bilo prometa največ doslej.