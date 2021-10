Cene stanovanj se višajo: za koga je to dobra in za koga slaba novica?

Novic o višanju cen številnih dobrin je vedno več. A ni vse črno-belo. Cene osnovnih dobrin seveda rastejo, višajo pa se tudi cene na nepremičninskem trgu in pozitivnemu trendu ni videti konca. Za lastnike je to izjemna novica, saj tako krepijo svoje naložbe, kot je razvidno iz trenda, pa še vedno ni prepozno, da se jim pridružite tudi vi.

Strah pred visoko inflacijo je vedno bolj prisoten

Septembra se je rast cen dobrin na območju uporabe evra povzpela na 3,4 odstotka – to je najvišja raven v zadnjih 13 letih. To je seveda sprožilo negotovost pri stabilnosti cen v prihodnje. Inflacijo smo že občutno zaznali pri višanju cen osnovnih dobrih. Po lanskem upadu cen goriva, ko smo ga dobili zgolj za evro, so cene zdaj poskočile. Tekoča goriva so se namreč v zadnjem letu podražila za 41,3 odstotka, goriva in maziva za osebna vozila pa za 20,2 odstotka. Veliko govora je seveda tudi o dražji električni energiji, ki zdaj stane kar za 40,7 odstotka več. Prav tako se vidno draži tudi hrana, inflaciji pa ni ubežala niti modna industrija.

Ni videti, da bi bila inflacija le začasna

Kljub temu, da so številni ekonomisti menili, da je inflacija le začasna, se pogledi razlikujejo. Več ključnih odločevalcev ameriških investicijskih bank je namreč zdaj spregovorilo tudi o inflaciji. Da inflacija neznansko vpliva na ceno vsakdanjih dobrin, vemo … kako pa bo vplivala na nepremičninski trg in kdo bo od tega imel korist?

Stanovanja v Ljubljani so v enem letu dražja za skoraj 11 odstotkov

Prav ste prebrali: v zgolj enem letu so stanovanja v Ljubljani dražja za skoraj 11 odstotkov. Na Sursu ugotavljajo tudi, da so bile nepremičnine v letošnjem drugem četrtletju za 4,5 odstotka dražje od cen iz prvega četrtletja. V primerjavi s povprečjem leta 2015 so cene v Ljubljani in Mariboru v povprečju višje kar za 60 odstotkov, prav tako sporočajo s Sursa.

Je to dobra ali slaba novica? Odvisno, za koga

Iz podatkov je več kot jasno, da cene nepremičnin rastejo. In ni videti, da bi bilo v prihodnosti kako drugače. To je posebej dobro za lastnike nepremičnin. Če pogledamo samo razliko med cenami v letu 2015 in letošnjim letom, je jasno, koliko so lastniki stanovanj pridobili. Razlika med cenami je, kot je zapisano že zgoraj, 60-odstotna. Za tiste, ki še niso lastniki stanovanja, je to seveda slaba novica.

Vlaganje v nepremičnine je trenutno eden od trendov pri naložbah. Zakaj? Zadnja nemška raziskava iz maja 2021 kaže na veliko zanimanje za naložbe v nepremičnine. Sodeč po raziskavi raziskovalnega inštituta YouGov kar 57 odstotkov vprašanih meni, da so nepremičnine dobra naložba. Kot glavni razlog izpostavljajo stabilno naraščanje vrednosti in varnost naložbe med krizami.