Oglasno sporočilo

Cena zlata je podrla nov rekord, saj vlagatelji vlagajo denar v to plemenito kovino zaradi strahu pred očitnim pandemijskim vplivom na svetovno gospodarstvo in poslabšanja odnosov med ZDA in Kitajsko.

Plemenita kovina sije v polnem sijaju in je skočila na raven 1985 dolarjev za unčo, s čimer je podrla prejšnji rekord 1920 dolarjev, postavljen septembra 2011 med finančno krizo. Cena zlata se je letos doslej zvišala za več kot 30%.

Fortrade je za vse, ki bi se radi naučili trgovanja s ceno zlata na spletni borzi (t. i. finančna pogodba za razliko, angl. CFD) ali si preprosto želijo razširiti znanje, pripravili brezplačen vodnik Kako trgovati s ceno zlata na spletu. Vodnik je prilagojen vsem nivojem znanja in ga lahko prenesete preko spodnje povezave.

Zlato že dolgo velja za sredsto varnega zatočišča, blago, h katerem vlagatelji v času negotovosti preusmerijo kapital, da bi se zaščitili pred padcem vrednosti delnic in razvrednotenjem denarja. Plemenito kovino so podprle tudi nove napetosti med ZDA in Kitajsko, kljub temu da sta ti dve strani pred kratkim dosegli Fazo ena trgovinskega sporazuma.

Močan skok novih primerov okužb s koronavirusom junija in julija v ZDA je vzbudil bojazen, da bo recesija trajala dlje, kot so pričakovali. Nedavno povečanje števila okuženih v Aziji in nekaterih evropskih državah, kot so Francija, Španija, Nemčija in Združeno kraljestvo, pa tudi nenehno širjenje okužbe v Južni Ameriki in Indiji še dodatno vzbuja zaskrbljenost.

Ameriški dolar je v zadnjem času padel, in sicer na najnižjo raven v dveh letih v primerjavi z drugimi glavnimi svetovnimi valutami zaradi naraščajočega dvoma o hitrem okrevanju gospodarstva ZDA in naraščajočih napetostih s Kitajsko. Potem ko so ZDA objavile svoj najslabši četrtletni rezultat BDP v zgodovini in številne druge negativne gospodarske podatke, so vlagatelji začeli resno dvomiti o prejšnjih napovedih hitrega okrevanja, kar je vršilo pritisk na ameriško valuto. Cena zlata se izračuna v dolarjih, zato padec te valute še dodatno spodbudi povpraševanje po tej plemeniti kovini.

Cena zlata se običajno giblje v nasprotni smeri v primerjavi z obrestnimi merami in ameriškim dolarjem, kar bi lahko skupaj z omejeno rastjo ponudbe iz rudnikov dodatno spodbudilo dvig cen. Banka Amerike pričakuje, da bo cena zlata prihodnje leto dosegla 3000 dolarjev za unčo.

Viri: Wall Street Journal, Bloomberg in Reuters

Pogodbe za razliko (CFD-ji) so zapleteni instrumenti, ki zaradi vzvoda vključujejo visoko stopnjo tveganja, da hitro izgubite denar. Večina računov majhnih vlagateljev pri trgovanju s pogodbami za razliko izgubi denar. Razmisliti morate o tem, če razumete pogodbe za razliko in če si lahko privoščite tveganje, da izgubite ves denar. Ne pozabite: izgubite lahko vse, vendar ne več od stanja na vašem računu za trgovanje. Ti produkti morda niso primerni za vse stranke, zato zagotovite, da razumete tveganja in poiščite neodvisen nasvet. To gradivo ne predstavlja ponudbe ali napeljevanja k nakupu kateregakoli finančnega instrumenta. Fortrade ne sprejema odgovornosti za uporabe teh informacij in za morebitne posledice. Ne podajamo zagotovil ali jamstev glede točnosti ali popolnosti teh informacij; posledično vsaka oseba, ki sprejema odločitve na podlagi teh informacij, to počne na lastno tveganje. Informacije na tej strani niso naslovljene na prebivalce Združenih držav Amerike ali Belgije ter niso namenjene za distribucijo ali uporabo s strani katerekoli osebe v katerikoli državi ali pristojnosti, kjer bi bila takšna distribucija ali uporaba v nasprotju z lokalnimi zakoni ali predpisi.

Naročnik oglasnega sporočila je Fortrade.