Cena zlata je dosegla zgodovinski vrhunec!

Oglasno sporočilo

Cena zlata se je letos zvišala za 10,94 odstotka, kar je posledica naraščajoče geopolitične nestabilnosti, vključno z vojno v Ukrajini in naraščajočo inflacijo. Ceno zlata so podprle tudi svetovne centralne banke držav, kot so Indija, Turčija, Kitajska in Rusija, ki so kupile rekordne količine zlata.

Foto: Fortrade Cyprus Ltd.

Fortrade je za vse, ki bi se radi naučili trgovanja s ceno zlata na spletni borzi (tako imenovana Finančna pogodba za razliko, angl. CFD) ali si preprosto želijo razširiti znanje, pripravili brezplačen vodnik "Kako trgovati s ceno zlata na spletu". Vodnik je prilagojen vsem ravnem znanja in ga lahko prenesete prek spodnje povezave.

Kalifornijska banka Silicijeve doline in newyorška banka Signature Bank sta marca bankrotirali. Potem je bila na vrsti evropska banka Credit Suisse, ki je bila blizu propada, vendar jo je rešil UBS. Po teh dogodkih v marcu je omilila zaskrbljenost zaradi krize v prihodnosti. Toda po strahovih, ki so se pojavili med majhnimi bankami 1. maja, je bilo potrjeno, da je banka First Republic propadla in da jo bo prevzel JP Morgan. Še več bank je ogroženih: PacWest Bancorp je v zadnjih petih delovnih dneh izgubil 70 odstotkov svoje vrednosti.

Trgi so bili pretreseni zaradi zaskrbljenosti glede te "oživljene" finančne krize v bančnem sektorju, trgovci pa so svoja sredstva preusmerili v zlato.

Večina trgovcev se strinja, da je bančna mini kriza dejavnik, ki potiska ceno zlata proti rekordno visokim ravnem, in zdi se, da kriza trenutno še zdaleč ni končana. Citigroup pričakuje, da bo cena zlata v prihodnjih mesecih dosegla 2.300 dolarjev.

Viri: MT4 platforma, Reuters, Bloomberg terminal, Kitco

CFD so zapleteni in zelo špekulativni instrumenti, pri katerih obstaja veliko tveganje hitre izgube denarja zaradi finančnega vzvoda. Razmislite, ali razumete, kako delujejo CFD in ali si lahko privoščite visoko tveganje za izgubo vsega vloženega kapitala. Ne pozabite: izgubite lahko vse, vendar ne več od stanja na vašem računu za trgovanje. 83 odstotkov računov majhnih vlagateljev na drobno izgubi denar pri trgovanju s CFD pri tem ponudniku. Ti produkti morda niso primerni za vse stranke, zato zagotovite, da razumete tveganja, in poiščite neodvisen nasvet. Če bi nadaljevali vlaganje v virtualno valuto CFD, upoštevajte, da so vrednosti izjemno spremenljive in lahko pomenijo velike izgube v zelo kratkem časovnem obdobju. To gradivo ne pomeni ponudbe ali napeljevanja k nakupu kateregakoli finančnega instrumenta. Fortrade ne sprejema odgovornosti za uporabe teh informacij in za morebitne posledice. Ne podajamo zagotovil ali jamstev glede točnosti ali popolnosti teh informacij; posledično vsaka oseba, ki sprejema odločitve na podlagi teh informacij, to počne na lastno tveganje. Informacije na tej strani ne naslavljajo prebivalcev ZDA ali Belgije ter niso namenjene za distribucijo ali uporabo katerekoli osebe v katerikoli državi ali pristojnosti, kjer bi bila takšna distribucija ali uporaba v nasprotju z lokalnimi zakoni ali predpisi.

Naročnik oglasnega sporočila je Fortrade Cyprus Ltd.