Cena dizla se bo spremenila bolj kot cena bencina

Spletni časnik Finance je izračunal, za koliko bi se lahko jutri spremenile cene pogonskih goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest. Glede na pocenitev surove nafte na mednarodnih trgih v preteklem 14-dnevnem obdobju in krepitev evra v primerjavi z dolarjem napovedujejo pocenitev goriv. Nove cene bodo veljale do 5. decembra.

Za 95-oktanski bencin je napoved Financ manj zanesljiva, a kaže, da bo liter bencina cenejši za dva centa in bo stal okoli 1,46 evra. Občutneje naj bi se spremenila cena dizla, saj naj bi se liter pocenil za 11 centov in bo stal okoli 1,60 evra.

Če se bo napoved uresničila, bo treba za 50-litrski rezervoar 95-oktanskega bencina v torek odšteti en evro manj, za rezervoar dizla pa dobrih pet evrov manj.

Uradne cene pogonskih goriv bo danes popoldne sporočilo ministrstvo za gospodarstvo.

Cene bencina in dizla na servisih zunaj avtocest se sicer izračunavajo na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja ameriški dolar - evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov. Cene pogonskih goriv na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah medtem trgovci določajo sami.