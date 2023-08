Britanski proizvodni sektor v velikih težavah

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kot je na svoji spletni strani objavil S&P Global, se je v okviru indeksa, ki je pod mejo 50 točk, ki označuje rast, zadnjih 12 mesecev pospešil upad obsega proizvodnje in novih naročil ter zaposlovanja, manjše so tudi zaloge.

Podjetja vzroke pripisujejo šibkosti domačega in tujih trgov, raven novih izvoznih poslov se je znižala 18. mesec zapored, in to z eno najhitrejših stopenj v zadnjih treh letih.

Proizvajalci pa pričakujejo izboljšanje razmer. Okoli 53 odstotkov jih pričakuje, da bodo v prihodnjem letu dni povečali proizvodnjo, in sicer ob izboljšanju tržnih razmer, novih izdelkih, dodatnih investicijah in okrepljenem trženju, navaja S&P Global.