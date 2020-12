Bonitetna hiša CompanyWall pomaga gospodarstvu: brezplačen dostop do finančnih podatkov

Oglasno sporočilo

CompanyWall, regionalna bonitetna hiša s sedežem v Veliki Britaniji, je našla način za pomoč domačemu gospodarstvu, ki ga je prizadela pandemija covid-19. Omogočila je brezplačen dostop do svoje spletne platforme CompanyWall Business , ki je svojevrstna baza finančnih podatkov. Vsi podjetniki in podjetja iz Slovenije lahko zdaj dobijo preverjene informacije o finančnem stanju, poslovanju potencialnih strank in poslovnih partnerjev ter tako izboljšajo svojo uspešnost.

"Razumemo razmere, v katerih se je znašlo domače gospodarstvo, ter želimo prispevati k čim hitrejšemu okrevanju in nadaljevanju gospodarskih dejavnosti po gospodarski krizi, ki je posledica covid-19. Z uporabo naše spletne strani oziroma z analizo finančnih podatkov, ki jih naša skupina strokovnjakov temeljito zbira, analizira in obdeluje, lahko podjetja izboljšajo svojo delovno učinkovitost. Naša baza se od leta 2013 stalno bogati po zaslugi sodelovanja s strankami na različnih trgih v Evropi. Vse poslovneže vabim, da izkoristijo to priložnost in izboljšajo svoje poslovanje," pravi Maja Kljun, direktorica bonitetne hiše.

Finančni informator CompanyWall Business interpretira in razvršča podatke oziroma iz splošnih poslovnih podatkov ustvarja bazo pametnih podatkov. Program je preprost za uporabo in vsebuje seznam vseh registriranih poslovnih subjektov v Sloveniji. Z enim klikom se razkrijejo dolžniki, razpletejo zapletene lastniške strukture in dobi izjemno natančna slika poslovnega okolja. V obliki bonitetnega poročila so dostavljeni tudi zanesljivi podatki o likvidnosti in solventnosti potencialnih poslovnih partnerjev. Vse finančne analize, potrebne za povezovanje z novimi strankami, so na dosegu roke.

"Podatki o kreditni sposobnosti in bonitetne ocene so nujni ekonomski instrument, ki se v sodobnem poslovnem svetu uporablja kot verodostojna ocena položaja podjetja. Bonitetna poročila na naši platformi vsebujejo natančno lastniško strukturo, finančne podatke in informacije o blokadah, nepremičninah in njihovi obremenitvi ter dejansko zmogljivost iskanega podjetja. To daje gospodarskim subjektom vpogled v vse prednosti in slabosti konkurentov. Uporaba te storitve je izjemnega pomena za vsakega podjetnika," je direktorica podjetja CompanyWall Maja Kljun povedala za vodilni srbski poslovni portal Biznis.rs.

Certifikat bonitetne odličnosti je dokaz likvidnosti, dobrega in zanesljivega poslovanja ter s tem kakovostnega dela. CompanyWall podeljuje certifikat bonitetne odličnosti najboljšim podjetjem kot potrdilo in garancijo za dobro in trajnostno poslovanje. Na sami spletni strani pa tudi vsi uporabniki na podlagi bonitetne ocene vidijo stanje podjetja, na podlagi katerega lahko sprejmejo pomembne odločitve in izberejo poslovnega partnerja, k čemur pripomore analiza konkurence, likvidnosti in kreditne sposobnosti.

CompanyWall, družbeno odgovorno podjetje, ki je bilo prvotno ustanovljeno v Londonu, uporablja posebno metodologijo finančne analize po vzoru najbolj priznanih bonitetnih agencij na svetu Standard & Poor's (S&P), Moody's in Fitch Group, bolj znanih kot velika trojica. Na podlagi pomembnih analiz ter podatkov finančnih analitikov in ekonomistov pripravlja najzanesljivejša bonitetna poročila, bonitetne ocene in izvaja certificiranje podjetij.

