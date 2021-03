Bodo preiskovali enega od najbolj razvpitih poslov v energetiki? #video

V posel sta vpletena ena od največjih igralcev v slovenski energetiki, Robert Golob in Andrej Ribič, oba z dobrimi povezavami v politiki, ki presegajo delitev na leve in desne. Združitev, po kateri je nastal največji slovenski trgovec z elektriko, pa naj bi bila sporna z več vidikov: zgodila se je brez denarnega toka, samo z menjavo delnic, neuradno globoko pod ceno, poroča Planet.

Brskanje po tem pa bi bilo lahko neprijetno tudi za aktualno prvo damo Petrola Nado Drobne Popovič, ki je bila v obdobju združitve Gena in Elektro energije na državnem holdingu odgovorna za energetiko.

V glavnih vloga Elektro Ljubljana in Gen-i

Foto: STA V letu 2016 je Agencija za varstvo konkurence javnima družbama za dobavo električne energije izdala dovoljenje za združitev. Poroka med Elektro Energijo in Gen-I je pomenila, da je trg električne energije dobil največjega trgovca, ki še danes obvladuje okoli 40 odstotkov trga.

Podrobneje: Največje elektropodjetje v državi, Elektro Ljubljana, je svojo hčerinsko družbo Elektro energija prodalo družbi Gen-i. Pri prodaji se ni zgodila finančna transakcija, temveč sta si družbi izmenjali deleže svojih podjetij. Gen-i je tako prevzel ves, 100-odsotni delež Elektro energije, v zameno pa so Elektro Ljubljani dodelili 12,5-odstotni delež svojega podjetja. Tu pa se zaplete: po neuradnih informacijah Planeta je bila Elektro energija sprva ocenjena na 23 milijonov evrov, Gen-i pa jo je nato prevzel za 11,5 milijona. To je dobrih 10 milijonov evrov manj in komaj 55 odstotkov neuradne prve ocene.

Vrtovec: Upam, da se bodo odločili za preiskavo

"Na podlagi vseh zdajšnjih dejstev je potrebna podrobna forenzična preiskava, upam, da se bodo odgovorni za to odločili in se bodo v skladu s funkcijami vedli in odgovarjali. Ne smemo si privoščiti, da se to dogaja naprej, v rokah SDH je, da se odloča," je dejal Jernej Vrtovec, minister za infrastrukturo.

Foto: Daniel Novakovič/STA

"V okviru upravljavskih aktivnosti in ob pregledu dokumentacije niso bile zaznane nepravilnosti v zadevnih postopkih oziroma poslih, ki bi utemeljile in upravičile izvedbo revizije. Da bi bila revizija utemeljena, morajo biti zaznane in v zadostni meri konkretizirane nepravilnosti določenih postopkov oziroma poslov," odgovarjajo v SDH.

Bo preiskava domnevne prijateljske izmenjave deležev javnih podjetij spolzela iz rok ministra? Po neuradnih informacijah Planeta bi lahko na SDH kljub odgovoru, da niso ugotovili nepravilnosti, čez teden dni znova pretresali zamisel o reviziji, tokrat na nadzornem svetu.