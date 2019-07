Bitcoin je v letu 2019 zrasel za 200 odstotkov

Oglasno sporočilo

Cena bitcoinov se je okrepila in je konec meseca junija dosegla najvišjo raven v letu 2019, in sicer skoraj 14.000 dolarjev (26. junij). Skupna tržna vrednost bitcoina zdaj znaša 202,8 milijarde dolarjev, kar je za 67,1 milijona dolarjev več od skupne tržne vrednosti vseh drugih kripto valut skupaj.

Zanimanje za bitcoin in druge kripto valute med nekaterimi največjimi tehnološkimi podjetji na svetu, kot sta Facebook in Apple, kažejo na vedno večje zaupanje v tehnologijo bitcoin, kripto in blockchain.

Drugi razlog za nenadno okrevanje za kar 200% v letošnjem letu je tako imenovana "halvenacija", ki zmanjšuje nagrado za rudarstvo za polovico. Trenutna nagrada za zaključen blok je 12,5 bitcoinov. Nagrada "rudarji" se zmanjša za polovico vsakih nekaj let, da bi inflacijo obdržala pod nadzorom. Maja 2020 bo nagrada padla na 6,25 bitcoinov. Manjša nagrada bo zmanjšala proizvodnjo bitcoinov, kar poveča njeno vrednost.

Prejšnjo hitro rast bitcoina je povzročila prevelika priljubljenost med ljubiteljskimi vlagatelji, ki je vodila v nevzdržno rast, tokrat pa povišanje cen spodbujajo resnejši vlagatelji, ne pa navdušeni posamezniki, ki se odzivajo na nove novice.

Voditelji G20 so na vrhu v Osaki na Japonskem konec junija (28. in 29. junij) izdali skupno izjavo o kriptovalutah. Voditelji so potrdili, da kripto valute ne predstavljajo grožnje globalni finančni stabilnosti in dodali, da morajo še vedno delati na svoji standardizaciji.

