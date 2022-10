Bitcoin je od začetka leta padel za 60 odstotkov. Ali je to konec njegovega padca?

Oglasno sporočilo

Kriptovalute so bile, tako kot preostali del trga, v zadnjih mesecih v težkem položaju. Zaradi gospodarske krize in finančnih težav so trgovci unovčili del svojih kriptovalut. Cena bitcoina je od začetka leta padla za približno 60 odstotkov.

Fortrade je za vse, ki se želijo naučiti trgovati z bitcoinom, ter za tiste, ki vlagajo vase in preprosto želijo razširiti svoje znanje, pripravil brezplačno e-knjigo Kako trgovati s ceno bitcoina (t. i. CFD-ji). Knjiga je primerna za vse stopnje znanja in si jo lahko prenesete prek spodnje povezave.

Kljub negativnim dejavnikom se bitcoin drži okoli ravni 18.000 dolarjev, zato vlagatelji menijo, da je cena ugodna, in so nagnjeni k nakupu. Nekateri trgovci verjamejo, da je bitcoin dosegel najnižjo raven in da lahko cena le še raste.

Po objavi podatkov o inflaciji v ZDA 14. oktobra je bitcoin poskočil za 9,8 odstotka, kar je spodbudilo upanje, da lahko kriptovaluta še naprej raste.

Podatki kažejo tudi na to, da je rudarjenje bitcoina, ki povečuje njegove rezerve, izjemno težavno. Naraščajoče cene električne energije in višji stroški za grafične kartice pomenijo, da se rudarjem, ki uporabljajo svoje računalnike za počasno ustvarjanje bitcoinov, to pravzaprav ne izplača. Omejena ponudba vpliva na rast cen.

Zdi se, da se trg strinja s prepričanjem, da se bodo cene kriptovalut močno zvišale, ko bodo delnice in trg kot celota dosegli najnižjo raven.

Vira: Platforma MT4, CNBC

CFD-ji so zapleteni in zelo špekulativni instrumenti, pri katerih obstaja veliko tveganje hitre izgube denarja zaradi finančnega vzvoda. Razmislite, ali razumete, kako delujejo CFD-ji in ali si lahko privoščite veliko tveganje za izgubo celotnega vloženega kapitala. Ne pozabite: izgubite lahko vse, vendar ne več od stanja na svojem računu za trgovanje. 84 odstotkov računov majhnih vlagateljev na drobno izgubi denar pri trgovanju s CFD-ji pri tem ponudniku. Ti produkti morda niso primerni za vse stranke, zato se prepričajte, da razumete tveganja, in poiščite neodvisen nasvet. Če bi radi nadaljevali investicijo v virtualno valuto CFD, upoštevajte, da so vrednosti izredno spremenljive in lahko predstavljajo velike izgube v zelo kratkem časovnem obdobju. To gradivo ne predstavlja ponudbe ali napeljevanja k nakupu kateregakoli finančnega instrumenta. Fortrade ne sprejema odgovornosti za uporabe teh informacij in za morebitne posledice. Ne podajamo zagotovil ali jamstev glede točnosti ali popolnosti teh informacij, posledično vsaka oseba, ki sprejema odločitve na podlagi teh informacij, to počne na lastno tveganje. Informacije na tej strani niso naslovljene na prebivalce ZDA ali Belgija ter niso namenjene za distribucijo ali uporabo s strani katerekoli osebe v katerikoli državi ali pristojnosti, kjer bi bila takšna distribucija ali uporaba v nasprotju z lokalnimi zakoni ali predpisi.

