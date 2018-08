Bi kupili luksuzno stanovanje, v katerem živi Damijan Janković?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Damijan Janković, sin ljubljanskega župana Zorana Jankovića, očitno izgublja vojno z največjim upnikom – družbo Heta Asset Resolution, slabo banko nekdanjega Hypa, ki mu podjetja v lasti družine Janković dolgujejo več kot dva milijona evrov.

Maja letos je tako višje sodišče v Ljubljani na zahtevo omenjene družbe razveljavilo začetek postopka poenostavljene prisilne poravnave nad podjetjem Electa Naložbe. S tem je preprečilo manever, s katerim se je družina Janković s pomočjo prijateljskih upnikov poskušala rešiti milijonskih dolgov, izpeljati pa ga je želela tudi v drugih podjetij iz skupine Electa.

Vrhovno sodišče potrdilo osebni stečaj Damijana Jankovića

Še pred tem je okrožno sodišče – prav tako na zahtevo družbe Heta Asset Resolution – začelo postopek osebnega stečaja Damijana Jankovića. Pred dnevi je njegovo uvedbo potrdilo tudi vrhovno sodišče.

Konec prejšnjega tedna pa je Heta Asset Resolution začela prodajati luksuzno stanovanje, v katerem zadnja leta prebiva Damijan Janković.

Gre za 215 kvadratnih metrov veliko stanovanje v elitnem bloku, znanem kot Močerad, pod ljubljanskim gradom. Tržna najemnina zanj znaša okoli 2.300 evrov na mesec. Nepremičnina, vredna dobrih 600 tisoč evrov, je bila do leta 2009 v lasti Electe.

Kako so stanovanje umikali pred upniki

Maja istega leta je lastništvo stanovanja prepustila podjetju Baza Dante, ki je imelo pomembno vlogo v nepremičninskih poslih družine Janković. To podjetje ga je še isti dan prodalo Hypo Leasingu in ga takoj zatem vzelo v najem. S tem je Damijan Janković stanovanje zavaroval pred upniki, saj so se še istega leta na računih v lasti Electe pojavile prve blokade.

Podjetje Baza Dante je že nekaj let v stečaju. Iz poročila stečajnega upravitelja izhaja, da je družba Heta Asset Resolution, ki je prevzela slabo premoženje avstrijskega Hypa, že v začetku leta 2015, odstopila od lizinške pogodbe in prevzela omenjeno stanovanje.

Ali Damijan Janković trenutno še živi v stanovanju, ali je v preteklih dveh in pol letih zanj plačeval najemnino ter koliko je znašala, nam v Heta Asset Resolution niso želeli razkriti.

"Odnosov s poslovnimi partnerji ne moremo komentirati," so nam zatrdili v družbi, kjer so potrdili le, da stanovanje prodajajo.

Damijan Janković ima sicer od letos stalno prebivališče prijavljeno v Savudriji. A iz oglasa je mogoče razbrati, da še vedno živi v Ljubljani. V njem namreč piše, da v Heti zainteresiranim za nakup ne morejo ponuditi ogledov stanovanja, ker je to zasedeno.

Največji upnik zmaguje v boju z družino Janković

Gre za novo epizodo "vojne" med podjetji v lasti družine Janković in njihovim največjim upnikom, v kateri v zadnjem obdobju precej bolje kaže Avstrijcem.

Poročali smo že, da so ti onemogočili ključni manever družine Janković – poenostavljene "prisilke" treh podjetij, prek katerih bi se s pomočjo prijateljskih, domnevno celo fiktivnih upnikov rešili večine od dobrih 25 milijonov dolgov, jih s tem rešili pred stečajem in jim omogočili nov začetek. Ti načrti so dokončno padli pred višjim sodiščem.

Kot je znano, je Hypo banka, vrsto let ključni financer družine Janković, že leta 2013 podjetju Electa Naložbe zasegla zemljišča na Barju.