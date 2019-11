Banka Slovenije miri: Gospodarski položaj ugodnejši kot v območju evra

K umirjanju gospodarske rasti so največ prispevale storitve in gradbeništvo, so v Banki Slovenije komentirali danes objavljene podatke statističnega urada (Surs) o gospodarski rasti v letošnjem tretjem četrtletju. Surs je sporočil, da se je BDP v tretjem letošnjem četrtletju glede na enako obdobje lani realno povečal za 2,3 odstotka. To pomeni, da se je gospodarska rast po drugem četrtletju še dodatno umirila. V devetih mesecih skupaj je bila rast 2,7-odstotna.

Nižja rast državnih investicij

Zaradi velike negotovosti v mednarodni trgovini so investicije v opremo in stroje šibke, čeprav finančni pogoji za investiranje ostajajo izrazito ugodni, realna rast izvoza in dodane vrednosti v industriji pa zelo solidni. Šibka investicijska gibanja v tretjem četrtletju so bila tudi posledica nižje rasti državnih investicij, s čimer je povezan tudi padec dodane vrednosti v gradbeništvu, so pojasnili.

Na trgu dela ostajajo gibanja ugodna. V tretjem četrtletju je bila realna masa plač medletno višja za pet odstotkov, v pokriznem obdobju se je povečala že za 26,2 odstotka. Se je pa v tretjem četrtletju nepričakovano povišala stopnja anketne brezposelnosti, čeprav še vedno nekoliko zaostaja za tisto pred letom dni. Razmere na trgu dela tako z vidika zasebne potrošnje ostajajo ugodnejše kot v evrskem območju.

Zaupanje v gospodarstvo se še naprej znižuje

Trenutno razpoložljivi podatki kažejo nadaljevanje podobnih gospodarskih gibanj tudi ob koncu letošnjega leta, napovedujejo v centralni banki. Nekateri podatki iz mednarodnega okolja in anket med predelovalnimi dejavnostmi kažejo na možnost stabilizacije tujega povpraševanja, solidna naj bi ostala tudi rast prihodkov v nekaterih storitvenih dejavnostih.

Vendar se zaupanje v gospodarstvu še naprej znižuje. Manj optimistični so postali predvsem potrošniki, novembra pa tudi podjetja v trgovini, čeprav se kupna moč gospodinjstev še naprej povečuje.