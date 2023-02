Avatar 2: Disneyjeva uspešnica zvišuje ceno delnice tega podjetja

Oglasno sporočilo

Foto: Fortrade Limited

Fortrade je, za vse tiste, ki jih zanima, kako se naučiti trgovati s cenami delnic Disneyja (tako imenovana finančna pogodba za razliko, angl. CFD), ali si preprosto želijo razširiti znanje, pripravil brezplačen vodnik "Kako trgovati s ceno delnic". Vodnik je prilagojen vsem nivojem znanja in ga lahko prenesete preko spodnje povezave.

Avatar 2, nadaljevanje najbolj dobičkonosnega filma v zgodovini, je izšel pred šestimi tedni, film pa je v kinoblagajne po vsem svetu prinesel že dve milijardi dolarjev. Nominacije za oskarja prihajajo sredi napovedi, da bo film kmalu prehitel "Titanik", ki je drugi film z največjim zaslužkom v zgodovini. Dejstvo, da se je produkcija Avatarja 3 že začela, medtem ko je Avatar 4 že napisan in se tudi že načrtuje, nakazuje na to, da se Disneyju v prihodnjih letih napoveduje velik denarni pritok.

Toda medtem ko je uspeh filma nekaj, o čemer vsi govorijo, pa je Disney uspešen tudi pri drugih podvigih. Njegova platforma za pretakanje Disney+ hitro raste, saj se je število naročnikov v zadnjem četrtletju leta 2022 povečalo za več kot 12 milijonov. Podjetje želi konkurirati Netflixu in nekateri analitiki ocenjujejo, da bo imela platforma do leta 2025 več kot 200 milijonov naročnikov.

Večje investicijske banke so glede tega podjetja prav tako optimistične, saj je Citigroup 19. januarja postavil ciljno ceno na 145 ameriških dolarjev, kar je več od trenutne cene 109,5 ameriškega dolarja.

Viri: Time, Marketwatch data, DigitalTV Research, platforma MT4

CFD-ji so zapleteni in zelo špekulativni instrumenti, pri katerih obstaja veliko tveganje hitre izgube denarja zaradi finančnega vzvoda. Razmislite, ali razumete, kako delujejo CFD-ji in ali si lahko privoščite visoko tveganje za izgubo celotnega vloženega kapitala. Ne pozabite: izgubite lahko vse, vendar ne več od stanja na vašem računu za trgovanje. 84 odstotkov računov majhnih vlagateljev na drobno izgubi denar pri trgovanju s CFD-ji pri tem ponudniku. Ti produkti morda niso primerni za vse stranke, zato zagotovite, da razumete tveganja in poiščite neodvisen nasvet. Če bi nadaljevali z investicijo v virtualno valuto CFD, upoštevajte, da so vrednosti izredno spremenljive in lahko predstavljajo velike izgube v zelo kratkem časovnem obdobju. To gradivo ne predstavlja ponudbe ali napeljevanja k nakupu kateregakoli finančnega instrumenta. Fortrade ne sprejema odgovornosti za uporabe teh informacij in za morebitne posledice. Ne podajamo zagotovil ali jamstev glede točnosti ali popolnosti teh informacij; posledično vsaka oseba, ki sprejema odločitve na podlagi teh informacij, to počne na lastno tveganje. Informacije na tej strani niso naslovljene na prebivalce ZDA, ali Belgija ter niso namenjene za distribucijo ali uporabo katerekoli osebe v katerikoli državi ali pristojnosti, kjer bi bila takšna distribucija ali uporaba v nasprotju z lokalnimi zakoni ali predpisi.

Naročnik oglasnega sporočila je Fortrade Limited.