Ameriški politiki obeh polov podprli nadaljne tiskanje dolarjev

Z današnjim dnem se v ZDA začenja novo proračunsko leto 2024, vendar kongres ni pravočasno potrdil vseh 12 zakonov o proračunski porabi.

Skrajni republikanci v predstavniškem domu kongresa, kjer ima njihova stranka večino, so na pozive bivšega predsednika ZDA Donalda Trumpa zavračali potrditev predloga o začasnem podaljšanju financiranja vlade in so zahtevali zmanjšanje porabe, kar je bilo za demokrate in zmernejše republikance nesprejemljivo.

Demokrat in republikanci skupaj podprli tiskanje dolarjev

Senat je bil v postopku sprejemanja predloga o začasnem podaljšanju financiranja do 17. novembra, v predstavniškem domu pa je bila edina možnost, da se vodja republikanske večine Kevin McCarthy izogne blokadi tako, da predlog potrdi s pomočjo demokratov.

To se je na koncu tudi zgodilo in McCarthyju zdaj grozi glasovanje o odstavitvi, s katerim so v primeru kompromisa že vnaprej grozili skrajni člani stranke.

Senatni predlog je med drugim vseboval po šest milijard dolarjev za pomoč Ukrajini in odpravljanje posledic naravnih nesreč, na koncu pa so senatorji potrdili predlog predstavniškega doma, v katerem denarja za Ukrajino ni, pomoč proti naravnim nesrečam pa je narasla na 16 milijard dolarjev.

"To je dobra novica za Američane"

Predlog je bil v predstavniškem domu potrjen s 335 glasovi proti 91, pri čemer je bila večina demokratskih glasov, v senatu pa z 88 proti devetim.

"To je dobra novica za Američane," je od podpisu zakona dejal Biden, vendar poudaril, da se ameriška pomoč Ukrajini ne sme prekiniti. Izrazil je upanje, da bo McCarthy Ukrajincem v kratkem zagotovil potrditev podpore, ki jo njihova država nujno potrebuje.

V kongresu se bodo zdaj nadaljevala pogajanja o potrditvi proračunskih zakonov, grožnja s prekinitvijo financiranja pa se lahko, če dogovora ne bo, spet ponovi 17. novembra in več milijonom zveznih javnih uslužbencev vključno z dvema milijonoma vojakov lahko kmalu spet grozijo prisilni dopusti.

Odrasla oseba v dvorani

Eden od skrajnih republikancev, Matt Gaetz s Floride, je McCarthyju pred glasovanjem zagrozil z glasovanjem o odstavitvi, vendar je predsednik predstavniškega doma izziv sprejel in dejal, da bo ostal odrasla oseba v dvorani.

"Če me želi kdo odstraniti, ker želim biti odrasla oseba, naj kar poskusi," je dejal in dodal, da je država pomembnejša.