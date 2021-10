Razvojni center v Ljubljani je za nas izredno pomemben, saj se je izkazalo, da domačih inženirjev in strokovnjakov ne odlikujejo zgolj njihove visoke inženirske sposobnosti, ampak tudi njihova sposobnost skupinskega dela, komuniciranja s strankami, zagotavljanja inovativnih rešitev in ambicija za poklicni razvoj in tehnološki preboj," pravi Niko Slavnič, ki je v podjetju iz Silicijeve doline konec leta 2020 prevzel oddelek za marketing.

Razvojni center v Ljubljani je za nas izredno pomemben, saj se je izkazalo, da domačih inženirjev in strokovnjakov ne odlikujejo zgolj njihove visoke inženirske sposobnosti, ampak tudi njihova sposobnost skupinskega dela, komuniciranja s strankami, zagotavljanja inovativnih rešitev in ambicija za poklicni razvoj in tehnološki preboj," pravi Niko Slavnič, ki je v podjetju iz Silicijeve doline konec leta 2020 prevzel oddelek za marketing. Foto: HTEC

Ameriško podjetje HTEC Group je napovedalo odprtje razvojnega centra v Sloveniji, kjer bo službo dobilo vsaj sto ljudi. Kot pravi Slovenec Niko Slavnič, ki je v podjetju iz Silicijeve doline že konec leta 2020 prevzel oddelek za marketing, iščejo predvsem IT-inženirje, poslovne analitike, vodje projektov, oblikovalce produktov in tudi izkušene tehnološke vodje, ki bodo del digitalne transformacije.

Kaj se bo dogajalo v Sloveniji?

"HTEC Group se še ne osredotoča na posamezne tehnologije ali projekte na določenih lokacijah, dokler ne zaposlimo dovolj ljudi," pravi Slavnič. Vsak zaposleni ima enake možnosti in dostop do zanimivih projektov in tehnologij. "V tem smislu bo naše poslovanje v Sloveniji osredotočeno na prepoznavanje vrhunskih talentov v inženiringu, oblikovanju, vodenju projektov in produktov ter drugih poklicih za nadaljnjo krepitev in rast naših globalnih skupin, ki delujejo kot raziskovalno razvojni in tehnološki partnerji za svetovna tehnološka podjetja, podjetja s seznama Fortune 500, sklade tveganega kapitala in hitro rastoča podjetja," pravi Slavnič.

Kako bodo privabili ljudi?

V Sloveniji trenutno vlada pomanjkanje kadrov, predvsem pa to velja za inženirje in programerje. Zato pri HTEC stavijo predvsem na možnosti, ki jih ponujajo bodočim zaposlenim. "Vsak bo imel priložnost delati za najboljša svetovna podjetja, kot so Qualcomm, Intel, Stena, in najhitreje rastoča podjetja, kot so Reef Technology, Netcetera, Ingenico," pravi Slavnič, ki trdi, da bodo plače konkurenčne razmeram na trgu.

Iščejo predvsem IT-inženirje, poslovne analitike, vodje projektov, oblikovalce produktov in tudi izkušene tehnološke vodje, ki bodo del digitalne transformacije. Foto: Getty Images

Sodelovali bodo tudi z univerzami

"Naš prihod v Slovenijo pomeni več kot zgolj odprtje sto novih visokostrokovnih delovnih mest v naslednjih dveh letih. Pomeni dostop do najnovejših tehnologij, izmenjavo znanja, nove inovativne rešitve in dodano vrednost tudi slovenskemu gospodarstvu in šolstvu," pravi Slavnič in dodaja, da se že pogovarjajo z univerzami in raziskovalnimi ustanovami po Sloveniji, kako bi lahko podprli skupne raziskovalne dejavnosti, stimulativno prakso za študente, pa tudi industrijske doktorske in magistrske projekte ter pomagali vzpostaviti tesnejšo povezavo med znanostjo in podjetništvom.

Zakaj sploh Slovenija?

HTEC Group že zaposluje več kot tisoč strokovnjakov v ZDA, Angliji, na Švedskem in z več visokotehnološkimi razvojnimi centri po regiji, v Srbiji, Bosni in Hercegovini, Severni Makedoniji, na Madžarskem, v Bolgariji in Romuniji. "Do konca leta načrtujemo, da bo zaživelo skupno že 15 centrov. Razvojni center v Ljubljani je za nas izredno pomemben, saj se je izkazalo, da domačih inženirjev in strokovnjakov ne odlikujejo zgolj njihove visoke inženirske sposobnosti, ampak tudi njihova sposobnost skupinskega dela, komuniciranja s strankami, zagotavljanja inovativnih rešitev in ambicija za poklicni razvoj in tehnološki preboj," pravi Slavnič. Po njegovih besedah z odpiranjem lokalnih razvojnih centrov želijo pri podjetju zagotoviti, da najboljši strokovnjaki ostanejo v Sloveniji in delajo z najboljšimi svetovnimi partnerskimi podjetji.

Kako narediti Slovenijo bolj privlačno za tuja podjetja?

"Najpomembnejša stvar, ki jo lahko katerakoli vlada naredi, da bi pritegnila vrhunska tehnološka podjetja, je, da veliko vlaga prav v tehnološko izobraževanje in tesno sodeluje z gospodarstvom pri ugotavljanju in odpravljanju vrzeli v izobraževalnih potencialih in potrebah," meni Slavnič. Poleg tega so po njegovem mnenju dobre prakse iz regije zagotovo digitalizacija in hitrejši upravni postopki ter spodbude, kot so davčne olajšave za IT-sektor in spodbude za neposredne tuje naložbe.

Sodelovati želijo tudi s slovenskimi start upi

"Zelo smo ponosni na HTEC Ventures, naš edinstven način partnerstva s strankami in drugimi podjetji, s sovlaganjem v večje scale upe," pravi Slavnič, ki sicer poudarja, da so trenutno usmerjeni predvsem v ameriška zagonska podjetja. "Vendar smo vedno pozorni na zanimive priložnosti za razpravo o skupnih prebojnih projektih, kjer se že pogovarjamo tudi s prodornimi slovenskimi tehnološkimi podjetji," je še dodal Slavnič.