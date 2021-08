Ali ste vedeli, da lahko s cenami delnic Adidasa in Nikeja trgujete iz Slovenije?

Oglasno sporočilo

Fortrade je za vse, ki jih zanima, kako trgovati s ceno delnic Nikeja in Adidasa (t. i. Finančna pogodba za razliko, angl. CFD) ali preprosto želijo razširiti svoje znanje, pripravil brezplačen vodnik z naslovom Kako trgovati s ceno akcij podjetij Nike in Adidas. Vodnik je prilagojen vsem ravnem znanja in ga lahko prenesete prek spodnje povezave.

Nike je svetovni vodja v proizvodnji športnih čevljev in oblačil. V zadnjih letih se je strategija podjetja osredotočila na prodajo na kitajskem trgu, kjer je dosegla dvomestno rast prodaje. V zadnjem četrtletju je Nike objavil podatke, ki kažejo, da se je prodaja povečala za 96 %, potem ko je podjetje drastično povečalo spletno prodajo. Od takrat je cena delnic dosegla rekordne vrednosti.

Nike je že dolgo vodja pri pogodbah, ki jih je podpisal s športniki, kot je Michael Jordan, čigar linija superg vsako leto prinese več kot tri milijarde dolarjev. Drugi športniki, na primer Cristiano Ronaldo, LeBron James in Simone Bales, ohranjajo priljubljenost blagovne znamke po vsem svetu.

Adidas, drugi največji proizvajalec športnih oblačil, se je v ZDA začel krepiti. Podjetje, ki v zgodovini ni imelo Nikejevega "kul" ugleda, se je osredotočilo na sponzorstva z zvezdniki, kot sta Roger Federer in Novak Đoković, podjetje pa je podpisalo tudi pogodbe z zvezdniki, kot sta Kanye West in Beyonce.

Pogodbe za razliko (CFD-ji) so zapleteni instrumenti, ki zaradi vzvoda vključujejo visoko stopnjo tveganja, da hitro izgubite denar. 73 % računov majhnih vlagateljev na drobno izgubi denar pri trgovanju s CFD-ji pri tem ponudniku. Razmisliti morate o tem, ali razumete pogodbe za razliko in ali si lahko privoščite tveganje, da izgubite ves denar. Ne pozabite: izgubite lahko vse, vendar ne več od stanja na vašem računu za trgovanje. Ti produkti morda niso primerni za vse stranke, zato zagotovite, da razumete tveganja, in poiščite neodvisen nasvet. To gradivo ne predstavlja ponudbe ali napeljevanja k nakupu kateregakoli finančnega instrumenta. Fortrade ne sprejema odgovornosti za uporabo teh informacij in za morebitne posledice. Ne podajamo zagotovil ali jamstev glede točnosti ali popolnosti teh informacij. Posledično vsaka oseba, ki sprejema odločitve na podlagi teh informacij, to počne na lastno tveganje. Informacije na tej strani niso naslovljene na prebivalce ZDA, Belgije ali Francije ter niso namenjene za distribucijo ali uporabo katerekoli osebe v katerikoli državi ali pristojnosti, kjer bi bila takšna distribucija ali uporaba v nasprotju z lokalnimi zakoni ali predpisi.

Naročnik oglasnega sporočila je Fortrade.