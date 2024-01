Ali res želite, da vam finančni dolgovi grenijo vaše življenje?

Oglasno sporočilo

Ko se znajdemo v finančni stiski, je svet daleč od rožnatega. Težave, ki nam jih prinesejo dolgovi in položnice, ki čakajo na plačilo, niso zanemarljive. S postopkom osebnega stečaja si posameznik lahko zagotovi možnost novega začetka. Stečajni postopek poteka pod nadzorom sodišča in stečajnega upravitelja ter dolžniku omogoča, da se delno ali celo v celoti osvobodi svojih dolgov.

Pogoji in obveznosti osebnega stečaja

Pogoj za osebni stečaj je, da ima fizična oseba stalno ali začasno prebivališče v Sloveniji. Če ga nima, je dovolj, da ima v Republiki Sloveniji premoženje. Državljanstvo torej ni pogoj. Do osebnega stečaja je upravičen vsak prezadolžen prebivalec, ki s svojimi prihodki ne zmore več odplačevati svojih dolgov. Pri tem mora oseba vsaj dva meseca zamujati s plačilom obveznosti, in sicer če je:

zaposlena: v znesku, ki presega trikratnik njegove plače,

brezposelna: v znesku, ki presega tisoč evrov ali

vrednost njenega premoženja manjša od skupnega zneska vseh obveznosti do upnikov.

Ob brezposelnosti je obvezno, da se oseba aktivno ukvarja z iskanjem nove zaposlitve. Naslednji pogoj je tudi, da oseba, ki je v stečaju, v preteklih desetih letih ni smela biti deležna odpusta dolgov, prav tako ne sme biti kriva nepravilnega ravnanja s svojim premoženjem v obdobju zadnjih treh let.

Začetek postopka

Osebni stečaj lahko predlaga dolžnik sam, lahko pa začetek postopka sproži tudi upnik. Najprej je treba na okrožno sodišče vložiti predlog o osebnem stečaju. Pri pripravi predloga vam polagamo na srce, da se o njem posvetujete s pravnikom, ki pozna postopke in zahteve. Pravna pomoč, ki jo nudi Pravnik na dlani, je prava izbira. Ne le da vam o postopku svetuje, temveč se storitev ukvarja tudi s pregledom in izdelavo dokumentacije. Sledi le še overitev vašega podpisa pri notarju in prvi korak osebnega stečaja je zaključen.

Postopek osebnega stečaja

Ko je vložen predlog za osebni stečaj, sodnik preuči in odobri vlogo ter imenuje stečajnega upravitelja. Od tega trenutka naprej se začne rok za prijavo terjatev s strani upnikov in hkrati ni več mogoče umakniti predloga s strani dolžnika. V tej fazi ima dolžnik priložnost predlagati odpust obveznosti, kar pomeni, da se lahko osvobodi dolgov, ki so obstajali pred začetkom postopka. Sodišče na podlagi tega določi preizkusno dobo in začne postopek odpusta obveznosti, ki se vodi znotraj samega stečajnega postopka. Hkrati upravitelj izvede zaplembno dolžnikovega premoženja, s čimer se ustvari stečajna masa za poplačilo upnikov. V stečajno maso so vključene različne kategorije premoženja, kot so nepremičnine, dragocene premičnine (npr. avtomobili, plovila, umetnostna dela, računalniki, zlatnina, orožje), delnice, vrednostni papirji, dolgovi, ki jih imajo drugi do dolžnika, sredstva na banki, plače in druge dohodke. Upravitelj pripravi načrt razdelitve teh sredstev, na podlagi katerega sodišče izda odločbo o razdelitvi. Če po plačilu vseh stroškov ostane kakšno premoženje, se to vrne dolžniku.

Trajanje in stroški

Povprečno trajanje stečajnega postopka je približno tri leta, medtem ko preizkusno obdobje v osebnem stečaju običajno traja okoli dveh let in pol. Postopek se uradno zaključi z odločbo sodišča, ki izda sklep o zaključku stečaja. Za uspešen zaključek stečaja je potrebna pravnomočna odločba o odpustu dolgov. Za dolžnika je postopek osebnega stečaja brezplačen glede sodnih taks in drugih sodnih stroškov. Vendar je treba plačati overitev podpisa na vlogi za začetek stečajnega postopka in morebitne druge procesne stroške, kot so ugovori in pritožbe, ki se pojavijo med postopkom.

