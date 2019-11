Ali je na vidiku nova trgovinska vojna med ZDA in EU?

Oglasno sporočilo

ZDA naj bi se odločile, ali bodo uvedle tarife za vitalno avtomobilsko industrijo v EU. Ko se ura izteče, analitiki to odločitev vidijo kot ključno za odnose med ZDA in EU, pa tudi za preprečevanje tveganja globalne recesije.

Za vse, ki vas zanima, kako spletno trgovati na svetovnih finančnih trgih ali za tiste, ki bi radi razširili svoje znanje in spoznavali nove stvari, je Fortrade pripravil brezplačno e-knjigo z naslovom Trgovanje na svetovni borzi za začetnike. E-knjigo lahko prenesete s spodnjo povezavo.

Tradicionalni zavezniki

V preteklosti so ZDA gledale na EU kot na ključnega zaveznika, nekatere države EU pa so naklonjene stališču predsednika Trumpa do Kitajske, tudi ko so ZDA grozile s prvim krogom tarif proti Pekingu. Toda leta 2018 je predsednik Trump izjavil, da EU izkorišča ZDA. Nato je konec maja 2018 na evro območju uvedel tarife za jeklo in aluminij. EU se je odzvala s svojimi tarifami za ameriško blago v vrednosti 3 milijard dolarjev.

Že tako šibko gospodarsko območje evra se je znašlo še pod večjim pritiskom, največ pa je utrpela nemška borza. Moč nemške borze v velikimeri temelji na proizvajalcih avtomobilov, kot so BMW, Volkswagen in Daimler. Če Američani uvedejo tarife za njihove avtomobile, bi to slabo vplivalo na nemške borzne indekse. ZDA so najpomembnejši izvozni trg evropskih avtomobilov, saj tja izvozijo 29% vseh avtomobilov.

Vendar najnovejši dogodki kažejo, da je na vidiku rešitev. V zadnjih nekaj tednih je ameriški pristop k trgovini s Kitajsko in z EU bolj diplomatski - verjetno, ker Trump namerava spet kandidirati in noče škodovati ameriškemu gospodarstvu v ključnih trenutkih.

Sredi oktobra so se pojavile govorice, da so ZDA odprte za razmislek o alternativni uvedbi tarif za blago iz EU. Trgi so se odzvali in evro-dolar se je od 14. oktobra povzpel za 2,5%, GER30 pa se je povečal za 8,61%.

Nenavadno je, da vlagatelji verjamejo v pozitiven rezultat trgovinskih vprašanj, vendar večina analitikov pričakuje, da bodo ZDA odobrile vsaj še eno zamudo tarif in za zdaj preprečile škodljivo gospodarsko upočasnitev, ki bi lahko privedla do recesije v evroobmočju.

Vir: Bloomberg

Fortrade Ltd. z licenco številka 609970 ima avtorizacijo FCA (Financial Conduct Authority), regulatornega organa Velike Britanije.

CFD so kompleksni instrumenti, zelo tvegani zaradi uporabe finančnega vzvoda. 73% maloprodajnih računov vlagateljev izgubi denar s tem ponudnikom. Zato premislite, ali razumete, kako deluje CFD, in ali si lahko privoščite tako veliko tveganje. Lahko namreč izgubite ves denar, kolikor ga imate na trgovalnem računu. Ti produkti morda ne bodo primerni za vse vlagatelje, zato morate biti prepričani, da ste razumeli tveganja. Priporočamo, da poiščete neodvisen nasvet. To besedilo ni ne ponudba, ne povpraševanje, ne transakcija v zvezi s katerimkoli finančnim instrumentom. Fortrade ne sprejema nikakršne odgovornosti za uporabo teh komentarjev niti za posledice, ki lahko iz tega izhajajo. Glede pravilnosti ali popolnosti teh podatkov ne dajemo nobenega zagotovila, zato vsakdo, ki se ravna po njih, to dela popolnoma na lastno odgovornost.

Naročnik oglasnega sporočila je Fortrade.