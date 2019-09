Ali je mogoče ustvariti soliden pasivni prihodek z množičnim investiranjem?

Oglasno sporočilo

Klasični finančni produkti ne prinašajo omembe vrednih rasti, še posebej slabi so donosi pri bančnih depozitih, na drugi strani pa preobilica dela in pomanjkanje časa za odkrivanje novih načinov rasti kapitala vzdržujeta status quo naših financ.

Ob pojavu globalno priljubljenih platform za množično investiranje, katerih prvoten namen je bil podjetniškim idejam pridobiti potrebna zagonska sredstva in možnost preizkusa na trgu, je potencial množične udeležbe prepoznala tudi finančna industrija.

V svetu se je kombinacija finančnih produktov in množičnega investiranja do danes že precej uveljavila, pri nas pa je ledino uspešno začelo orati slovensko startup podjetje Nekster. Istoimenska platforma za množično investiranje že od ustanovitve leta 2017 dosega stalno rast uporabnikov tudi na ravni EU in dokazuje, da njihov koncept ne le deluje, pač pa prinaša zavidljive donose svojim uporabnikom.

A kako sploh ta princip deluje in kakšne so prednosti množičnega investiranja?

Odprt dostop do širših množic in digitalizacija poslovanja

Digitalizacija finančnih produktov je še bolj opolnomočila spletne uporabnike, saj ponuja več alternativ kot klasični bančni mehanizmi, hkrati pa zaradi velike avtomatizacije uporabniške izkušnje ustvarja manj stroškov, kar pomeni višje neto donose za uporabnika.

Eden od takih sodobnih produktov je množično investiranje v posojila oz. odprte terjatve z zagotovljenimi rednimi donosi. Slovenska platforma Nekster združuje elemente hitrega spletnega dostopa, enostavne uporabe in visoke varnosti, kar jo umešča med vodilne ponudnike množičnega investiranja na mednarodni ravni.

Nov poslovni model iz uspešnega podjetja

Nekster je mlado slovensko "fintech" podjetje. To je leta 2017 vzniknilo iz že uveljavljenega podjetja Achilles na podlagi opažanj potreb njihovih strank in upoštevanja sodobnih trendov, ki so narekovali razvoj v bolj digitalno smer. Achilles je eno vodilnih podjetij pri nas, ki z zagotovljenimi denarnimi prilivi upravlja poplačila odprtih terjatev ter tako prispeva k uspešnemu zagonu in nadaljevanju poslovnih dejavnosti podjetij.

Tako izvozna podjetja kot dobavitelji, startupi ter mala in srednje velika podjetja z večletno kilometrino, skoraj vsi tipi poslovnih združb se ob potrebah po dodatnih prilivih obrnejo na Achilles, ki na letni ravni ustvari za 40 milijonov evrov poplačil odprtih terjatev.

Ob povečani rasti povpraševanja in večji želji po digitalizaciji pa je Achilles razvil nov poslovni model - množično financiranje zavarovanih posojil - in ga lansiral v novi poslovni obliki z imenom Nekster.

Inovativen finančni model in popolna avtomatizacija

Platforma Nekster omogoča množično investiranje v objavljene ponudbe, ki se dnevno osvežujejo in dopolnjujejo. Ponudbe predstavljajo nezapadle terjatve, ki so pod Achillesovim okriljem in so zavarovane na več ravneh. Uporabniki platforme tako investirajo v finančni produkt, ki temelji na naprednem obvladovanju tveganja in je zavarovan pri kreditni zavarovalnici.

Zahvaljujoč standardnemu modelu posojil, za katere skrbi Achilles, se tudi donosi za njihove investitorje gibljejo na stalni, od pet- do desetodstotni letni ravni. V povprečju so bili donosi v letu 2018 dobrih 8,60 odstotka, kar Neksterjevo platformo umešča med finančne produkte, s katerimi lahko svoja sredstva zavidljivo oplemenitite. Še posebej v primerjavi s klasičnimi bančnimi depoziti, ki prinašajo praktično negativne donose, je množično investiranje eden boljših načinov za ustvarjanje pasivnega prihodka na dolgi rok.

Poleg zagotovljenih donosov je ena od prednosti tudi popolna avtonomnost uporabnika. Ker celotno poslovanje temelji na spletu, je izvajanje odločitev glede lastnega denarja popolnoma v rokah investitorja. Z napredno avtomatizacijo je podjetje Nekster doseglo stabilno raven poslovanja, saj uspešno niža obratovalne stroške, hkrati pa uporabnikom platforme ponuja preprosto uporabo portala in transparentno upravljanje njihovih sredstev.

Zagotovljeni donosi in visoka raven varnosti

Eden ključnih varnostnih elementov platforme Nekster izhaja iz izkušenj podjetja Achilles, ki upravlja poplačila nezapadlih terjatev v podjetjih - gre za zavarovanje terjatev pred neplačili, ki ga uredi zavarovalnica. Tako poplačilo kot višina donosa sta torej predmet zavarovanja, kar umešča Nekster med najzanesljivejše platforme množičnega investiranja, tudi na ravni EU.

Vsaka objavljena ponudba oz. investicija gre namreč skozi več ravni preverjanja in zaščite, od navzkrižnega ocenjevanja bonitetne ocene do zavarovalnega kritja največje svetovne zavarovalne skupine. Varnostno močna naložba tako investitorja razbremeni skrbi v primeru zapletov. Dodatno vpeljane garancije, vključno z jamstvom za takojšnje poplačilo glavnice in obresti, pa pomenijo dodatno znižanje tveganja za uporabnika platforme.

Z digitalizacijo do pasivnega prihodka

V želji po večji avtonomnosti, po večjem in boljšem razpolaganju s prostim časom ter po dodatnih možnostih plemenitenja prisluženih sredstev se sodobni spletni uporabniki odločajo za vsakovrstne načine naložb in finančnega upravljanja. Digitalizacija na srečo prinaša veliko prednosti, ki jih klasični finančni produkti ne zmorejo zagotoviti.

Ena takšnih je vsekakor spletna povezljivost, ki omogoča vpogled in upravljanje financ v vsakem trenutku in od kjerkoli. Za uporabnike, ki želijo posvečanju financam nameniti manj časa, a vseeno biti deležni ugodnih donosov, platforma Nekster ponuja tudi funkcijo autoinvest, ki investicije upravlja avtomatsko.

Namesto stalnega nadziranja stanja svojih sredstev se tako uporabnik lahko posveti drugim, prijetnejšim stvarem, z zavedanjem, da mu sredstva ne kopnijo kot na banki, temveč rastejo ne glede na uro v dnevu.

S posluhom za sodobnega človeka do prilagojenih finančnih produktov

Novi poslovni modeli in zahtevnejše razmere na trgu so vplivali na vpeljavo novih pristopov k investiranju, ki ni več le domena močnih in vplivnih posameznikov. Namesto togih bančnih posojil se podjetja danes raje odločajo za bolj prilagodljive in učinkovitejše načine pridobivanja dodatnih sredstev, pri čemer uspešno sodeluje Achillles. Po drugi strani pa fizične osebe iščejo vedno nove in do uporabnika prijazne načine za nadgraditev stanja na bančnem računu.

Nekster je uspešno in inovativno združil oba pola, saj njihov model deluje preizkušeno in stabilno že tretje leto zapored. Do danes je spletna platforma Nekster združila uporabnike iz 14 držav in objavila že za več kot 15 milijonov evrov investicijskih ponudb, od tega za dober milijon in pol evrov le v juliju.

Pri Neksterju pravijo, da je kljub izrednim potencialom množičnega investiranja njegovo poznavanje še v povojih, še posebej v Sloveniji. Večji porast povpraševanja zato pričakujejo v prihajajočih letih, na kar se pripravljajo s prenovljeno platformo, mobilno aplikacijo in dodatnimi funkcijami.

Sodobna in splošno dostopna platforma Nekster tako prinaša množično investiranje in njegove prednosti v udobje domačega naslanjača, a z neprimerno boljšimi donosi kot na banki. Dobra uporabniška izkušnja pa zagotavlja, da testne stranke postajajo stalni in zadovoljni uporabniki.

Naročnik oglasnega sporočila je Achilles.