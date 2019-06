Adria množično odpoveduje lete. Kaj se dogaja?

Po uradnih podatkih je letalski prevoznik za danes in jutri odpovedal kar 12 letov v različna evropska mesta.

Za danes sta za zdaj odpovedana:

- večerna leta iz Ljubljane v Tirano in Prištino,

Za jutri pa so odpovedani:

- jutranji leti iz Skopja v Ljubljano, Tirane v Ljubljano, iz Ljubljane v Bruselj, Ljubljane v München,

- dopoldanski leti iz Bruslja v Ljubljano, iz Münchna v Ljubljano, iz Züricha v Ljubljano ter

- večerni leti iz Ljubljane v Tirano, iz Ljubljane v Skopje in iz Ljubljane v Prištino.

Foto: Gregor Pavšič Dobro obveščeni viri trdijo, da so razlogi za množične odpovedi letov tehnične težave z letali in pomanjkanje posadk. V primeru podobnih težav letalske družbe najemajo letala s posadko, a imajo v Adrii že dalj časa likvidnostne težave. Na uradna pojasnila Adrie še čakamo.

Odpovedi in združevanja letov so zadnje mesece stalnica dogajanja v naši največji letalski družbi. O tem smo nazadnje poročali včeraj.

Potniki, ki so se včeraj zjutraj z letalom Adrie Airways namenili iz Ljubljane v München, so na tamkajšnje letališče po vmesnem postanku v Zürichu prispeli po treh urah in 15 minutah. To je bil še eden v vrsti tako imenovanih združenih letov, ki pod krinko "operativnih razlogov" prinaša uporabo enega letala z osebjem za dve sicer ločeni redni liniji.

Da je Adria v finančnih težavah, je bilo jasno tudi po sestanku vodstva družbe z vrhom slovenske vlade, ki smo ga razkrili minuli mesec. Od države namreč po naših informacijah pričakujejo finančno pomoč in pomoč pri urejanju odnosov z državnimi podjetji, ki poslujejo z Adrio.

Adria nad konkurente, ki ji jemljejo potnike

Medtem Adria bije boj s konkurenti, ki ji v zadnjem času odvzemajo posel na zahodnem Balkanu. Adria je tako sprožila postopek zoper Air Serbia, največjega letalskega prevoznika v Srbiji, pred pristojnimi evropskimi institucijami zaradi po njenem mnenju nedovoljene pomoči srbske države temu prevozniku.

"Adrio Airways skrbi pomoč, ki jo je Republika Srbija nezakonito dodelila Air Serbia. Prepričani smo, da je takšno ravnanje nezakonito, saj je v nasprotju z načeli prostega trga," je sporočil predstavnik Adrie v Srbiji Dragan Gajin. Adriina pritožba je posledica tega, da je Air Serbia v svoje vozne rede dodala novo linijo. Dvakrat na teden vozi med Ljubljano in Nišem, ki jo je dodala k obstoječim 12 letom tedensko iz Beograda v Ljubljano. V Air Serbia očitkov Adrie ne komentirajo.

Pred letom dni je Adria vložila podobno pritožbo proti Alitailii, ki jo Evropska komisija še vedno preučuje. Sama Adria je bila pred več leti v postopku Evropske komisije na zahtevo nizkocenovnega letalskega prevoznika Ryanair, vendar v Bruslju niso ugotovili nepravilnosti.